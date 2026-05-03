Senamhi pronostica días mixtos en Lima: frío por la mañana y calor al mediodía

Senamhi advierte mañanas frías y húmedas en Lima, pero prevé un invierno menos severo por influencia de El Niño Costero .

La neblina será una constante en estas semanas.

La neblina será una constante en estas semanas.

Lima Metropolitana seguirá experimentando días de contraste climático durante las próximas jornadas. Aunque las mañanas continuarán marcadas por bajas temperaturas, humedad elevada y cielo gris, el panorama cambiará conforme avance el día, dando paso a periodos con mayor brillo solar y sensación térmica más cálida.

Este comportamiento, típico de la transición entre otoño e invierno, ya empieza a sentirse con mayor intensidad en distintos puntos de la capital.

Lima mantendrá mañanas frías, pero con tardes más cálidas

De acuerdo con la especialista en Meteorología del Senamhi, Noelia Goicochea, la capital registra actualmente amaneceres con abundante nubosidad, niebla y humedad, especialmente durante las primeras horas del día.

En distritos del interior, como La Molina, las temperaturas mínimas ya han descendido hasta los 16 °C y 17 °C, mientras que en zonas cercanas al litoral los valores se mantienen alrededor de los 19 °C.

Esta diferencia responde a factores geográficos y a la influencia del mar sobre los sectores costeros, donde el océano ayuda a moderar las temperaturas.

Según explicó Goicochea, este patrón continuará en los próximos días e incluso podría intensificarse en Lima Norte, Lima Este y Lima Centro, donde también se prevé un ligero aumento de las temperaturas máximas hacia el mediodía.

Senamhi prevé un invierno menos severo en Lima

Pese a la sensación de frío matutino, las proyecciones del Senamhi apuntan a que el invierno 2026 no sería tan riguroso como en temporadas anteriores.

'Las temperaturas máximas todavía se mantendrían por encima de sus valores normales, entre uno o dos grados aproximadamente', indicó la especialista.

Este escenario estaría relacionado con la persistencia de El Niño Costero, fenómeno que continúa influyendo en el comportamiento térmico del país y que podría mantener temperaturas diurnas superiores al promedio histórico en Lima, incluso durante los meses más fríos.

El Niño Costero seguiría presente hasta 2027

Según el más reciente informe del ENFEN, citado por Senamhi, el actual episodio de El Niño Costero persistiría, al menos, hasta enero de 2027 con intensidad débil, aunque no se descarta un fortalecimiento moderado en determinados periodos.

'Existe cierta incertidumbre sobre la evolución del clima en los meses venideros', advirtió Goicochea, subrayando la importancia del monitoreo constante.

Diferencias térmicas seguirán marcando a Lima

Mientras distritos como Miraflores, Barranco o San Isidro mantendrán temperaturas más moderadas por su cercanía al mar, zonas alejadas como La Molina o sectores de Lima Este continuarán registrando mañanas más frías.

La especialista también destacó que esta alternancia entre madrugadas húmedas y tardes soleadas será una característica predominante en las próximas semanas.

Regiones también enfrentan condiciones extremas

Fuera de Lima, el panorama climático también presenta contrastes importantes. En la selva norte, regiones como Amazonas, San Martín y Loreto permanecen bajo alerta naranja por lluvias intensas, mientras que en la sierra sur se prevé incremento del calor diurno acompañado de ráfagas de viento.