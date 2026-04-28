ES OFICIAL | Tarifa del METROPOLITANO cambiará drásticamente a partir del 2 de mayo

Mediante un comunicado, se dio a conocer que tres rutas del Metropolitano experimentarán un aumento en la tarifa del pasaje. La entidad precisó que esta medida busca incentivar el uso de un servicio integrado.

Desde el 2 de mayo del 2026, los usuarios del Metropolitano en Lima afrontarán un cambio en la tarifa de varias rutas alimentadoras, que pasarán a cobrar S/3,50 por viaje, sin importar el paradero de destino.

Anteriormente, el costo era de S/1,50. A continuación, todos los detalles de esta disposición.

¿Qué rutas alimentadoras subirán su pasaje?

La medida, anunciada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, afecta a los usuarios de las rutas Los Olivos, Puno y Naranjal. Según lo informado por la entidad, el nuevo sistema reemplaza el esquema previo, en el que el cobro variaba dependiendo de si el pasajero realizaba conexión con el corredor troncal.

Viaje en el Metropolitano

Al utilizar cualquiera de estos alimentadores y validar la tarjeta en el terminal Naranjal, no se aplicará un cobro adicional al enlazar con el servicio troncal. El monto de S/3,50 se descontará al abordar el alimentador, tanto si el usuario conecta con el Metropolitano como si solo usa este servicio. Con esta tarifa integrada, los pasajeros podrán viajar desde distritos como Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta Villa El Salvador pagando un solo pasaje, siempre que el trayecto se complete en un máximo de dos horas con dos minutos entre ambos servicios.

Estas tres rutas se suman a los alimentadores Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra, donde esta tarifa ya estaba vigente.

La ATU explicó previamente que este ajuste forma parte de una estrategia para integrar el sistema y simplificar su uso para los pasajeros. Antes del cambio, el costo en alimentadores sin conexión al troncal era de S/1,50, mientras que ahora se equipara al de quienes sí utilizan ambos servicios.

Rutas del Metropolitano con tarifa de S/1,00

Las rutas alimentadoras cortas del Metropolitano continúan con una tarifa diferenciada de S/1,00 para quienes se movilizan entre zonas cercanas dentro de sus áreas de influencia.

Entre las rutas que mantienen este precio se encuentran Alisos, Bertello, Izaguirre, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, Puno, Belaunde, Cedros de Villa y Próceres. Estos recorridos permiten desplazamientos dentro de sectores específicos sin necesidad de conectarse al corredor principal.

Recargas de tarjeta

La ATU ha iniciado la modernización del sistema de recaudo del Metropolitano como parte de un proceso de actualización tecnológica tras más de 15 años de funcionamiento. Este plan contempla la instalación de 97 nuevas máquinas de recarga en las 41 estaciones y tres terminales, además de la incorporación de validadores de última generación para reducir fallas técnicas.

Las nuevas máquinas permiten recargas más rápidas e incluso la generación de códigos QR para operaciones digitales. Además, han sido diseñadas con criterios de accesibilidad universal, lo que facilita su uso a personas de talla baja o en silla de ruedas.