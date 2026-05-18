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Shakira lidera la banda sonora de la Copa Mundial FIFA 2026: ¿Qué otras figuras serán parte del torneo?

Shakira presentó el tema oficial 'Dai Dai' junto a Burna Boy. Además, la artista latina será parte del primer show de medio tiempo en una final de la copa del mundo junto a Madonna y BTS. La edición 2026 del torneo prepara una fiesta sin precedentes que se podrá ver en vivo y en directo a través de DSPORTS.

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    Shakira lidera la banda sonora de la Copa Mundial FIFA 2026: ¿Qué otras figuras serán parte del torneo?
    Shakira nuevamente se corona como la 'reina del mundial'. | Composición Wapa
    Shakira lidera la banda sonora de la Copa Mundial FIFA 2026: ¿Qué otras figuras serán parte del torneo?
    SOBRE EL AUTOR:
    Shakira lidera la banda sonora de la Copa Mundial FIFA 2026: ¿Qué otras figuras serán parte del torneo?
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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