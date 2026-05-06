La Casa de los Espíritus: se estrenan dos nuevos capítulos con Dolores Fonzi como protagonista

La casa de los espíritus : ya está en streaming. Conoce cuándo se estrenan 6 nuevos capítulos de la serie .

Este miércoles 6 de mayo se liberan nuevos episodios de la miniserie basada en el libro de Isabel Allende. La reconocida actriz argentina será una de las figuras principales, en el papel de Clara del Valle.

Los usuarios de DIRECTV y DGO pueden verla sin costo adicional.

6 de mayo del 2026. La miniserie basada en el libro 'La casa de los espíritus', de Isabel Allende, continúa su trama y este miércoles estrena dos nuevos episodios en los que la actriz, directora y guionista argentina Dolores Fonzi será protagonista.

Los primeros tres capítulos, que se estrenaron el 29 de abril y continúan disponibles en Prime Video, introdujeron a los personajes principales y el conflicto central. En esta nueva entrega, Fonzi asume el rol de Clara del Valle en su etapa adulta y profundiza en una figura clave, que funciona como eje emocional de la historia y articula la memoria familiar a lo largo de las generaciones.

Los usuarios de DIRECTV y de la plataforma de streaming y TV en vivo DGO pueden acceder a Prime Video para ver, sin costo adicional, los capítulos anteriores y los nuevos estrenos de la serie La casa de los espíritus.

Filmada en Chile durante 2024, la miniserie cuenta con ocho capítulos y tiene entre sus productoras ejecutivas a Eva Longoria, Courtney Saladino y a la propia Isabel Allende. El resto del reparto está encabezado por Alfonso Herrera, quien personifica a Esteban Trueba, y por Nicole Wallace, quien interpreta a la joven Clara del Valle.

¿Cuándo se estrenan los capítulos 6, 7 y el final de 'La casa de los espíritus'?