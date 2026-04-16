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“La casa de los espíritus”, de Isabel Allende: cuando se estrena la serie y dónde verla

La miniserie que relata la historia de la familia Trueba llegará a la pantalla de Prime Video el miércoles 29 de abril. Estará disponible sin costo adicional para los clientes de DIRECTV y DGO.

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    “La casa de los espíritus”, de Isabel Allende: cuando se estrena la serie y dónde verla
    La miniserie tendrá 8 capítulos.
    “La casa de los espíritus”, de Isabel Allende: cuando se estrena la serie y dónde verla

    La esperada miniserie 'La casa de los espíritus', basada en la icónica novela de Isabel Allende, se estrenará el próximo 29 de abril de 2026 en Prime Video, la plataforma a la que acceden sin costo adicional los suscriptores de DIRECTV y DGO. 

    La producción, que promete posicionarse como uno de los lanzamientos más relevantes del año en Latinoamérica, sigue la historia de la familia Trueba, cruzando generaciones, memoria y contexto político en un relato que, desde su publicación en 1982, se consolidó como parte fundamental de la identidad cultural chilena y latinoamericana.

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    Filmada en Chile durante 2024, la miniserie cuenta con ocho capítulos y tiene entre sus productoras ejecutivas a la propia Isabel Allende, junto a Eva Longoria y Courtney Saladino, lo que refuerza su proyección internacional.

    El reparto está encabezado por Alfonso Herrera, que personifica a Esteban Trueba, y por Nicole Wallace y Dolores Fonzi, que interpretan distintas etapas de la vida de Clara del Valle. También incluye a Fernanda Castillo, como Férula; Aline Kuppenheim, como Nívea del Valle; Eduard Fernández, como Severo del Valle; Fernanda Urrejola, como Blanca; Juan Pablo Raba, como el Tío Marcos, y Pablo Macaya, como Pedro Tercero, entre otros.

    Además la multipremiada artista chilena Mon Laferte, creó exclusivamente el tema principal de la miniserie, titulado 'Nuestra Casa'.

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    Dónde ver 'La casa de los espíritus'

    Los primeros tres capítulos de la serie estarán disponibles en Prime Video, plataforma a la que acceden sin costo adicional los usuarios de DIRECTV y DGO, desde el 29 de abril de 2026. El 6 de mayo se estrenarán dos nuevos episodios y los tres últimos llegarán a la plataforma de streaming el 13 de mayo.

    SOBRE EL AUTOR:
    “La casa de los espíritus”, de Isabel Allende: cuando se estrena la serie y dónde verla
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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