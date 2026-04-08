‘Mafalda’ llega a Netflix en 2027 y la primera imagen ya desata furor

Netflix revela el primer vistazo de la nueva serie animada de Mafalda , dirigida por Juan José Campanella, con estreno previsto para 2027.

La entrañable Mafalda está lista para regresar, pero esta vez con una propuesta visual completamente renovada. La plataforma Netflix sorprendió al público al revelar el primer adelanto de su nueva serie animada, una producción que busca conectar con quienes crecieron con la historieta y también conquistar a nuevas generaciones.

El anuncio no pasó desapercibido y rápidamente despertó la nostalgia de los fans del universo creado por Quino, considerado uno de los grandes referentes del humor gráfico en Latinoamérica.

Mafalda regresa con una estética moderna y sello cinematográfico

A través de sus canales oficiales, Netflix compartió la primera imagen de la serie, acompañada de un mensaje que encendió la expectativa: ‘La emoción es total. Esta es la primera imagen de la serie animada de Mafalda’.

Además, la plataforma confirmó que el estreno está programado para 2027, marcando así el esperado regreso del icónico personaje a la pantalla.

El proyecto está liderado por el cineasta argentino Juan José Campanella, ganador del Oscar, quien asumirá múltiples roles clave: dirección, guion y supervisión general. Su participación ha elevado las expectativas sobre la calidad narrativa y visual de la producción.

Uno de los aspectos más llamativos del adelanto es su propuesta estética. La serie apuesta por una animación con texturas suaves, iluminación cuidada y un estilo cinematográfico que recrea con detalle los espacios clásicos del universo de Mafalda. Elementos como el parquet, los muebles de madera y las molduras en las paredes evocan el hogar típico de los años 60, respetando la esencia original pero con un lenguaje visual actualizado.

Mafalda llega al streaming.

Un personaje que ya conquistó la televisión

Aunque para muchos esta será una nueva experiencia, no es la primera vez que Mafalda llega a la pantalla. Su historia audiovisual comenzó en 1981, cuando se estrenó una serie de 52 cortometrajes producidos por Daniel Mallo y Oscar Desplats, bajo la dirección de Catú (Jorge Martín). Ese material fue luego adaptado al cine en 1982.

Más adelante, en 1994, el director cubano Juan Padrón presentó una nueva versión animada con 104 episodios, que también tuvo su propia adaptación cinematográfica.

Estas producciones ayudaron a consolidar a Mafalda como un símbolo cultural que trasciende generaciones, manteniendo vigentes sus reflexiones sobre la sociedad, la política y la vida cotidiana.

Estreno confirmado: ¿cuándo llega a Netflix?

Por ahora, Netflix ha confirmado que esta nueva serie —coproducida junto a Mundoloco CGI— se estrenará exclusivamente en su plataforma en 2027.