Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡SIN AGUA POR 13 HORAS! Sedapal confirma corte de servicio este 7 de abril: revisa AQUÍ las 11 zonas afectadas

Cindy Díaz cuenta su experiencia con 'La Niña', cinta de terror que estrena póster oficial

“La Niña” estrena póster oficial y promete revelar perturbadores misterios.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Cindy Díaz cuenta su experiencia con 'La Niña', cinta de terror que estrena póster oficial
    Sale el póster de película peruana. | Composición Wapa
    Cindy Díaz cuenta su experiencia con 'La Niña', cinta de terror que estrena póster oficial

    La esperada película peruana de terror sobrenatural, dirigida por Javi Velásquez y protagonizada por Cindy Díaz, estrena su póster en abril previo a su llegada a los cines el 7 de mayo.

    El misterio y el terror comienzan a tomar forma. La película peruana 'La Niña', uno de los estrenos más esperados del cine nacional, lanza su póster oficial, adelantando la atmósfera inquietante que dominará esta historia, ambientada en la ciudad de Iquitos.

    La cinta, dirigida por el cineasta peruano Javi Velásquez, combina el suspenso policial con elementos sobrenaturales en una narrativa que promete mantener al espectador en constante tensión. La historia inicia con la llegada de un joven extranjero a la Amazonía, cuya desaparición tras una serie de eventos perturbadores —marcados por la visita recurrente de una misteriosa niña— desencadena una investigación que pronto se adentra en terrenos inexplicables.

    La actriz Cindy Díaz lidera el elenco nacional interpretando a Claudia, una teniente de policía que deberá enfrentarse a un caso donde la lógica comienza a resquebrajarse.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’ estrena el 5 de abril en HBO y HBO MAX

    Sobre su proceso actoral, Díaz explica: “Para abordar ese conflicto entre su lógica policial y lo paranormal, trabajé muchísimo lo sensorial.  Claudia intenta aferrarse a los hechos, pero el entorno la empuja hacia lo inexplicable. Fue una oportunidad increíble de crear un personaje nuevo que me retará y me movilizará a explorar otros registros, especialmente para una película con una carga tan fuerte como esta”, explica.

    El personaje representa una lucha constante entre la razón y el miedo, un equilibrio que la actriz buscó construir desde la naturalidad: “Lo más desafiante fue evitar el cliché… mantener su autoridad como teniente incluso cuando la realidad la empuja a enfrentarse a lo sobrenatural”, añade.

    Rodada en Iquitos, la película aprovecha la fuerza simbólica de la Amazonía como un elemento narrativo clave. “La selva es poderosa, tiene vida… esa vibración mística me ayudó a construir a una Claudia que se siente vulnerable ante su inmensidad”, señala la actriz.

    wapa.pe

    Por su parte, el director Velásquez Varela apuesta por romper con los imaginarios tradicionales del terror. “Me interesaba mostrar que el miedo no solo vive en la profundidad del bosque, sino también en un pasillo oscuro, en un edificio cualquiera, en la rutina diaria del Iquitos urbano”, afirma.

    Basada en su propia novela, la adaptación al cine implicó un reto creativo importante: “En el cine no puedes explicarlo todo, tienes que hacerlo sentir… cada encuadre, cada silencio, cada sonido tiene que transmitir tensión”, comenta el director, destacando el papel fundamental del lenguaje audiovisual en la construcción del suspenso.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Terror peruano en el cine: La Niña lanza inquietante tráiler y revela un misterio en Iquitos

    'La Niña' plantea una dualidad narrativa entre la investigación policial y el universo sobrenatural. Lejos de buscar un equilibrio tradicional, el director optó por una convivencia paralela de ambos mundos: “Son dos líneas que nunca deberían cruzarse… pero sabes que en algún momento lo van a hacer. Esa colisión es la que mantiene viva la tensión”, explica.

    El filme cuenta con un elenco internacional encabezado por Marc Clotet, junto a Pepe Monje y María Jesús Rentería, además de las actuaciones de Sebastián Monteghirfo, Fernando Bacilio, Teddy Guzmán y la participación del recordado Óscar Carrillo.

    Con el lanzamiento de su póster en abril, 'La Niña' inicia oficialmente la cuenta regresiva hacia su estreno nacional, el próximo 7 de mayo, prometiendo una experiencia cinematográfica donde cada golpe en la puerta podría marcar el inicio de algo mucho más oscuro y perturbador.

    SOBRE EL AUTOR:
    Cindy Díaz cuenta su experiencia con 'La Niña', cinta de terror que estrena póster oficial
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;