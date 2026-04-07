Cindy Díaz cuenta su experiencia con 'La Niña', cinta de terror que estrena póster oficial

La esperada película peruana de terror sobrenatural, dirigida por Javi Velásquez y protagonizada por Cindy Díaz, estrena su póster en abril previo a su llegada a los cines el 7 de mayo.

El misterio y el terror comienzan a tomar forma. La película peruana 'La Niña', uno de los estrenos más esperados del cine nacional, lanza su póster oficial, adelantando la atmósfera inquietante que dominará esta historia, ambientada en la ciudad de Iquitos.

La cinta, dirigida por el cineasta peruano Javi Velásquez, combina el suspenso policial con elementos sobrenaturales en una narrativa que promete mantener al espectador en constante tensión. La historia inicia con la llegada de un joven extranjero a la Amazonía, cuya desaparición tras una serie de eventos perturbadores —marcados por la visita recurrente de una misteriosa niña— desencadena una investigación que pronto se adentra en terrenos inexplicables.

La actriz Cindy Díaz lidera el elenco nacional interpretando a Claudia, una teniente de policía que deberá enfrentarse a un caso donde la lógica comienza a resquebrajarse.

Sobre su proceso actoral, Díaz explica: “Para abordar ese conflicto entre su lógica policial y lo paranormal, trabajé muchísimo lo sensorial. Claudia intenta aferrarse a los hechos, pero el entorno la empuja hacia lo inexplicable. Fue una oportunidad increíble de crear un personaje nuevo que me retará y me movilizará a explorar otros registros, especialmente para una película con una carga tan fuerte como esta”, explica.

El personaje representa una lucha constante entre la razón y el miedo, un equilibrio que la actriz buscó construir desde la naturalidad: “Lo más desafiante fue evitar el cliché… mantener su autoridad como teniente incluso cuando la realidad la empuja a enfrentarse a lo sobrenatural”, añade.

Rodada en Iquitos, la película aprovecha la fuerza simbólica de la Amazonía como un elemento narrativo clave. “La selva es poderosa, tiene vida… esa vibración mística me ayudó a construir a una Claudia que se siente vulnerable ante su inmensidad”, señala la actriz.

Por su parte, el director Velásquez Varela apuesta por romper con los imaginarios tradicionales del terror. “Me interesaba mostrar que el miedo no solo vive en la profundidad del bosque, sino también en un pasillo oscuro, en un edificio cualquiera, en la rutina diaria del Iquitos urbano”, afirma.

Basada en su propia novela, la adaptación al cine implicó un reto creativo importante: “En el cine no puedes explicarlo todo, tienes que hacerlo sentir… cada encuadre, cada silencio, cada sonido tiene que transmitir tensión”, comenta el director, destacando el papel fundamental del lenguaje audiovisual en la construcción del suspenso.

'La Niña' plantea una dualidad narrativa entre la investigación policial y el universo sobrenatural. Lejos de buscar un equilibrio tradicional, el director optó por una convivencia paralela de ambos mundos: “Son dos líneas que nunca deberían cruzarse… pero sabes que en algún momento lo van a hacer. Esa colisión es la que mantiene viva la tensión”, explica.

El filme cuenta con un elenco internacional encabezado por Marc Clotet, junto a Pepe Monje y María Jesús Rentería, además de las actuaciones de Sebastián Monteghirfo, Fernando Bacilio, Teddy Guzmán y la participación del recordado Óscar Carrillo.