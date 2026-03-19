Terror peruano en el cine: La Niña lanza inquietante tráiler y revela un misterio en Iquitos

El cine peruano estrena el 7 de mayo "La Niña", un thriller que combina investigación policial y elementos sobrenaturales en la ciudad de Iquitos.

'La niña' es una película que mezcla investigación policial con elementos sobrenaturales | Foto: Difusión

'La niña' es una película que mezcla investigación policial con elementos sobrenaturales | Foto: Difusión

El cine peruano apuesta por el suspenso con el estreno de 'La Niña', una película que mezcla investigación policial con elementos sobrenaturales en un escenario poco explorado: la ciudad de Iquitos.

Dirigida por Javi Velásquez Varela, esta producción llegará a los cines el próximo 7 de mayo y ya ha despertado expectativa tras el lanzamiento de su primer tráiler oficial, que deja más preguntas que respuestas.

Una historia inquietante que comienza con algo simple

Todo inicia con una escena aparentemente inocente. Un joven extranjero llega a la Amazonía peruana para trabajar como voluntario con animales, buscando una experiencia tranquila en contacto con la naturaleza.

Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando, noche tras noche, una niña toca su puerta para pedir una taza de azúcar. Lo que parece un gesto cotidiano pronto se transforma en una experiencia perturbadora que rompe toda lógica.

Desapariciones, investigación y terror sobrenatural

El misterio se intensifica cuando el joven desaparece sin dejar rastro. Es entonces cuando una teniente de la policía inicia una investigación que la llevará a descubrir conexiones inquietantes.

En paralelo, un capitán decide unir fuerzas con un vidente local para esclarecer el caso de una menor desaparecida en el mismo edificio. A partir de ese momento, la historia se adentra en un terreno donde lo racional y lo sobrenatural se mezclan peligrosamente.

La película reúne a figuras destacadas como:

Marc Clotet

Pepe Monje

María Jesús Rentería

Y el talento nacional encabezado por:

Cindy Díaz

Sebastian Monteghirfo

Fernando Bacilio

Teddy Guzmán

Óscar Carrillo.