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Terror peruano en el cine: La Niña lanza inquietante tráiler y revela un misterio en Iquitos

El cine peruano estrena el 7 de mayo "La Niña", un thriller que combina investigación policial y elementos sobrenaturales en la ciudad de Iquitos.

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    Terror peruano en el cine: La Niña lanza inquietante tráiler y revela un misterio en Iquitos
    'La niña' es una película que mezcla investigación policial con elementos sobrenaturales | Foto: Difusión
    Terror peruano en el cine: La Niña lanza inquietante tráiler y revela un misterio en Iquitos

    El cine peruano apuesta por el suspenso con el estreno de 'La Niña', una película que mezcla investigación policial con elementos sobrenaturales en un escenario poco explorado: la ciudad de Iquitos.

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    Dirigida por Javi Velásquez Varela, esta producción llegará a los cines el próximo 7 de mayo y ya ha despertado expectativa tras el lanzamiento de su primer tráiler oficial, que deja más preguntas que respuestas.

    Una historia inquietante que comienza con algo simple

    Todo inicia con una escena aparentemente inocente. Un joven extranjero llega a la Amazonía peruana para trabajar como voluntario con animales, buscando una experiencia tranquila en contacto con la naturaleza.

    Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando, noche tras noche, una niña toca su puerta para pedir una taza de azúcar. Lo que parece un gesto cotidiano pronto se transforma en una experiencia perturbadora que rompe toda lógica.

    Desapariciones, investigación y terror sobrenatural

    El misterio se intensifica cuando el joven desaparece sin dejar rastro. Es entonces cuando una teniente de la policía inicia una investigación que la llevará a descubrir conexiones inquietantes.

    En paralelo, un capitán decide unir fuerzas con un vidente local para esclarecer el caso de una menor desaparecida en el mismo edificio. A partir de ese momento, la historia se adentra en un terreno donde lo racional y lo sobrenatural se mezclan peligrosamente.

    La película reúne a figuras destacadas como:

    • Marc Clotet
    • Pepe Monje
    • María Jesús Rentería

    Y el talento nacional encabezado por:

    • Cindy Díaz
    • Sebastian Monteghirfo
    • Fernando Bacilio
    • Teddy Guzmán
    • Óscar Carrillo.

    La niña llegará a los cines de todo el país el 7 de mayo, prometiendo una experiencia intensa donde el miedo no solo está en lo que ves, sino en lo que imaginas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Terror peruano en el cine: La Niña lanza inquietante tráiler y revela un misterio en Iquitos
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

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