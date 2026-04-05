La plataforma de streaming HBO estrena este 5 de abril el especial que busca mostrar el proceso creativo de lo que será la serie basada en “Harry Potter y la piedra filosofal”.

‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’ estrena el 5 de abril en HBO y HBO MAX.

‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’ estrena el 5 de abril en HBO y HBO MAX.

HBO estrenará un especial exclusivo detrás de cámaras de la serie original 'Harry Potter y la piedra filosofal', titulado 'En busca de Harry: el arte detrás de la magia'. El especial ofrece una mirada en profundidad a la producción de la primera temporada de la serie y se estrena el domingo 5 de abril (3.00 p. m. ET / 12.00 p. m. PT) en HBO Max, y a las 8.00 p. m. ET en el canal HBO.

Han pasado 25 años desde que el público recorrió por primera vez los icónicos pasillos de Hogwarts. Ahora, este especial ofrece una mirada exclusiva al interior de la magnitud y el cuidado detrás de la nueva serie de Harry Potter de HBO, contada desde la perspectiva de los artistas, artesanos y técnicos responsables de dar vida a los libros de J.K. Rowling para una nueva generación.

El especial incluye entrevistas con miembros del elenco y de los equipos de diseño de producción, vestuario y efectos de criaturas, y sigue el extenso proceso de encontrar a los nuevos Harry, Ron y Hermione, al tiempo que celebra el alto nivel de detalle y el talento reunido para construir este extraordinario universo.