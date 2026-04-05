‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’ estrena el 5 de abril en HBO y HBO MAX.

‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’ estrena el 5 de abril en HBO y HBO MAXÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
HBO estrenará un especial exclusivo detrás de cámaras de la serie original 'Harry Potter y la piedra filosofal', titulado 'En busca de Harry: el arte detrás de la magia'. El especial ofrece una mirada en profundidad a la producción de la primera temporada de la serie y se estrena el domingo 5 de abril (3.00 p. m. ET / 12.00 p. m. PT) en HBO Max, y a las 8.00 p. m. ET en el canal HBO.
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Han pasado 25 años desde que el público recorrió por primera vez los icónicos pasillos de Hogwarts. Ahora, este especial ofrece una mirada exclusiva al interior de la magnitud y el cuidado detrás de la nueva serie de Harry Potter de HBO, contada desde la perspectiva de los artistas, artesanos y técnicos responsables de dar vida a los libros de J.K. Rowling para una nueva generación.
El especial incluye entrevistas con miembros del elenco y de los equipos de diseño de producción, vestuario y efectos de criaturas, y sigue el extenso proceso de encontrar a los nuevos Harry, Ron y Hermione, al tiempo que celebra el alto nivel de detalle y el talento reunido para construir este extraordinario universo.
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Con la participación de integrantes del elenco como John Lithgow, Janet McTeer y Paapa Essiedu, y narrado por Nick Frost, 'En busca de Harry: el arte detrás de la magia' explora la emocionante nueva etapa de una de las historias más perdurables de la modernidad.