Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Senamhi lanza advertencia urgente por lluvias intensas en nueve regiones: se refuerzan medidas

‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’ estrena el 5 de abril en HBO y HBO MAX

La plataforma de streaming HBO estrena este 5 de abril el especial que busca mostrar el proceso creativo de lo que será la serie basada en “Harry Potter y la piedra filosofal”.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’ estrena el 5 de abril en HBO y HBO MAX
    ‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’ estrena el 5 de abril en HBO y HBO MAX.
    ‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’ estrena el 5 de abril en HBO y HBO MAX

    HBO estrenará un especial exclusivo detrás de cámaras de la serie original 'Harry Potter y la piedra filosofal', titulado 'En busca de Harry: el arte detrás de la magia'. El especial ofrece una mirada en profundidad a la producción de la primera temporada de la serie y se estrena el domingo 5 de abril (3.00 p. m. ET / 12.00 p. m. PT) en HBO Max, y a las 8.00 p. m. ET en el canal HBO.

    wapa.pe

    PUEDES VER: 'Tu amigo y vecino SpiderMan', capítulo 1 completo en español latino: ¿Dónde ver el estreno?

    Han pasado 25 años desde que el público recorrió por primera vez los icónicos pasillos de Hogwarts. Ahora, este especial ofrece una mirada exclusiva al interior de la magnitud y el cuidado detrás de la nueva serie de Harry Potter de HBO, contada desde la perspectiva de los artistas, artesanos y técnicos responsables de dar vida a los libros de J.K. Rowling para una nueva generación.

    El especial incluye entrevistas con miembros del elenco y de los equipos de diseño de producción, vestuario y efectos de criaturas, y sigue el extenso proceso de encontrar a los nuevos Harry, Ron y Hermione, al tiempo que celebra el alto nivel de detalle y el talento reunido para construir este extraordinario universo.

    wapa.pe

    PUEDES VER: 'Tu amigo y vecino SpiderMan', capítulo 1 completo en español latino: ¿Dónde ver el estreno?

    Con la participación de integrantes del elenco como John Lithgow, Janet McTeer y Paapa Essiedu, y narrado por Nick Frost, 'En busca de Harry: el arte detrás de la magia' explora la emocionante nueva etapa de una de las historias más perdurables de la modernidad.

    SOBRE EL AUTOR:
    ‘En busca de Harry: el arte detrás de la magia’ estrena el 5 de abril en HBO y HBO MAX
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Hotel New Lima

    plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

    PRECIO

    S/ 55.00
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;