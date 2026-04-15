'Gladys', la precuela de ‘Weapons’, ya tiene fecha de estreno y promete impactar

Warner Bros. confirma 'Gladys', precuela de Weapons , con estreno en 2028 y el regreso del director Zach Cregger.

'La hora de la desaparición' fue una de las películas con más éxito del 2025.

'La hora de la desaparición' fue una de las películas con más éxito del 2025.

El universo de terror que sorprendió a la audiencia en 2025 sigue expandiéndose. Warner Bros. anunció en la CinemaCon 2026 el desarrollo de Gladys, una precuela que explorará el origen de uno de los personajes más perturbadores del cine reciente.

El proyecto, aún en fase de preproducción, marcará el regreso del director Zach Cregger, quien volverá a ponerse al frente de la historia que cautivó —y aterrorizó— a millones de espectadores.

Gladys: el regreso del terror que marcó 2025

La nueva cinta funcionará como una antesala de Weapons, profundizando en la figura de la inquietante tía Gladys, interpretada originalmente por Amy Madigan.

El guion estará a cargo del propio Cregger junto a Zach Shields, conocido por su trabajo en 'Godzilla x Kong: The New Empire'. Además, la producción reunirá nuevamente a New Line Cinema y Vertigo Entertainment, responsables del éxito original.

Aunque todavía no se ha confirmado el elenco, una de las grandes incógnitas es si Amy Madigan retomará el papel o si el estudio optará por una versión más joven del personaje para narrar sus orígenes.

Una villana que se convirtió en fenómeno cultural

El personaje de Gladys no solo impactó por su construcción narrativa, sino también por su estética inquietante: rizos pelirrojos, gafas grandes y una apariencia que mezclaba ternura con terror.

Su interpretación le valió a Amy Madigan el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, además de premios como el Critics Choice Award y los Actor Awards. Tras recibir la estatuilla, la actriz dejó abierta la posibilidad de regresar:

“Si se concreta, sería genial porque confío en Zach y tiene muchas ideas locas”.

La película original recaudó cerca de 270 millones de dólares a nivel mundial y convirtió a Gladys en uno de los íconos recientes del género, incluso inspirando disfraces virales durante Halloween 2025.

¿Qué contará la precuela?

Por ahora, los detalles de la trama se mantienen bajo reserva. Sin embargo, todo apunta a que Gladys se centrará en el pasado del personaje, revelando cómo se convirtió en la figura perturbadora que dominó la pantalla en Weapons.

Este enfoque narrativo busca ampliar el universo de la historia, explorando sus raíces psicológicas y los eventos que moldearon su comportamiento.

Fecha de estreno confirmada

Durante la CinemaCon 2026, Warner Bros. también confirmó que la película llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá el 8 de septiembre de 2028.

Aunque aún no hay fecha oficial para Latinoamérica, se espera que el estreno se adelante un día, siguiendo la estrategia habitual de los grandes lanzamientos internacionales.