Conoce a los personajes de “La casa de los espíritus”, la historia de Isabel Allende que llega al streaming

La miniserie que se estrena este 29 de abril está basada en el libro de la reconocida escritora chilena, publicado en 1982.

Este 29 de abril se estrena la serie basada en el libro de Isabel Allende.

Este 29 de abril se estrena la serie basada en el libro de Isabel Allende.

La miniserie 'La casa de los espíritus', basada en el libro de la escritora chilena Isabel Allende, se posiciona como uno de los estrenos más esperados del streaming y los usuarios de DIRECTV y DGO podrán verla, sin costo adicional, para adentrarse en la historia de la familia Trueba, que cruza generaciones, memoria y contexto político.

Filmada en Chile durante 2024, cuenta con ocho capítulos y tiene entre sus productoras ejecutivas a Eva Longoria, Courtney Saladino y la propia Isabel Allende.

El reparto está encabezado por Alfonso Herrera, que personifica a Esteban Trueba, y por Nicole Wallace y Dolores Fonzi, que interpretan distintas etapas de la vida de Clara del Valle. También incluye a Fernanda Castillo, como Férula; Aline Kuppenheim, como Nívea del Valle; Eduard Fernández, como Severo del Valle; Fernanda Urrejola, como Blanca; Juan Pablo Raba, como el Tío Marcos, y Pablo Macaya, como Pedro Tercero, entre otros.

A través de los personajes, la novela construye un relato que combina los ámbitos íntimos y personales con la política, lo cotidiano con lo extraordinario. Y cada figura no solo cumple un rol en la narración, sino que además representa una dimensión de la historia de Chile y Latinoamérica.

Quién es quién en La Casa de los Espíritus: guía de los personajes principales

Esteban Trueba 'El patriarcado, conservador y autoritario'

Patriarca central de la novela, cuya ambición, carácter autoritario y búsqueda de poder marcan el destino de la familia y reflejan las tensiones sociales y políticas de su época, en una constante tensión entre la violencia y el amor, y el control y la redención.

Clara del Valle 'La conexión entre lo real y lo espiritual'

Es el eje emocional de la historia. Su relación con lo sobrenatural no solo define el tono de realismo mágico, sino que también articula la memoria familiar a lo largo de las generaciones. Su mirada sensible contrasta con el entorno político y social que la rodea, lo que la convierte en un personaje clave para entender la historia.

Blanca Trueba 'El amor en conflicto con las estructuras sociales'

Hija de Clara y Esteban, Blanca representa la rebeldía silenciosa frente a las imposiciones familiares y sociales. Su relación con Pedro Tercero García desafía las diferencias de clase y se convierte en uno de los ejes emocionales de la historia.

Pedro Tercero García 'La voz del cambio social'

Figura clave en el mundo campesino, Pedro Tercero encarna las ideas de la transformación social y la justicia. Su vínculo con Blanca no solo es romántico, sino también simbólico: representa el cruce entre clases en un Chile en plena transformación.

Alba Trueba 'Memoria, resistencia y futuro'

Nieta de Clara, Alba es quien hereda la memoria familiar. A través de su historia, el relato entra en su etapa más política, vinculada a la represión y la resiliencia. Es, en muchos sentidos, el puente entre pasado y futuro.

Esteban García 'La herencia del resentimiento'

Uno de los personajes más oscuros de la novela. Nieto ilegítimo de Esteban Trueba, su historia está marcada por el abandono y el resentimiento, lo que lo convierte en una figura clave en el desenlace más duro del relato.

Nívea del Valle 'El origen del cambio'

Madre de Clara, Nívea es una mujer adelantada a su tiempo, vinculada a causas como el sufragio femenino. Representa el inicio de una línea femenina fuerte y consciente dentro de la historia.

Severo del Valle 'Orden, política y tradición'

Padre de Clara, Severo encarna la estructura política tradicional. Su rol permite entender el contexto de poder desde el cual se desarrolla la historia familiar.

Rosa la Bella 'La belleza como símbolo'

Hermana de Clara, Rosa es uno de los personajes más simbólicos. Su belleza extraordinaria y su destino marcan uno de los primeros quiebres en la historia, e instalan desde el inicio el tono trágico y mágico del relato.

¿Dónde ver La casa de los espíritus?

La esperada miniserie chilena 'La casa de los espíritus' se estrenará el próximo 29 de abril del 2026 en Prime Video, la plataforma a la que acceden sin costo adicional los suscriptores de DIRECTV y DGO.

Los primeros tres capítulos estarán disponibles desde ese mismo día. El 6 de mayo se estrenarán dos nuevos episodios y los tres últimos llegarán a la plataforma de streaming el 13 de mayo.

Cómo activar Prime Video sin costo si eres cliente de DIRECTV:

Para los clientes de DIRECTV, la activación de Prime Video sin costo adicional se realiza de manera simple a través de la plataforma MiDIRECTV. Aquellos usuarios que ya cuentan con una cuenta pueden iniciar sesión directamente, mientras que quienes aún no la tienen deben crear su usuario y contraseña en el sitio oficial de DIRECTV.

Una vez dentro de MiDIRECTV, el cliente debe buscar el mensaje 'Activar Prime Video para comenzar' o dirigirse a la sección de plataformas de streaming. En caso de tener una suscripción previa a Prime Video, es necesario cancelarla previamente desde el sitio de ayuda de la plataforma para evitar conflictos en la activación del beneficio.

A continuación, el sistema redirigirá al sitio de Prime Video, donde el usuario deberá crear una cuenta ingresando sus datos personales. Durante este proceso, recibirá un correo electrónico de verificación con un código de seguridad, el cual deberá copiar y pegar en el campo correspondiente para completar el registro. Tras este paso, la cuenta quedará activada. Finalmente, el usuario solo debe descargar la aplicación de Prime Video en sus dispositivos e iniciar sesión con su usuario y contraseña para comenzar a disfrutar del contenido.