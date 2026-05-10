Día de la Madre: 10 películas sobre madres e hijos para ver en streaming

Desde historias emotivas y familiares hasta thrillers psicólogicos y grandes clásicos del cine. DGO, la plataforma de streaming y TV en vivo de Waiken ILW reúne diversas películas que exploran el vínculo entre madres e hijos desde todos los géneros.

En el marco del Día de la Madre, DGO, la plataforma de streaming y TV en vivo de Waiken ILW, presenta una selección de películas ideales para emocionarse, reflexionar y disfrutar en familia. La propuesta incluye títulos de comedia, drama, romance, suspenso e incluso horror, con historias que retratan, desde diversos enfoques, las distintas formas de maternidad y los complejos lazos entre madres e hijos.

La guía incluye producciones aclamadas por la crítica y favoritas del público, así como joyas del cine de autor. Están disponibles a través de plataformas como Prime Video, HBO Max y Disney+ para todos los clientes de DGO.

Robot Salvaje (infantil, drama)

Un robot llamado Roz naufraga en una isla donde debe aprender a adaptarse a su nuevo entorno y establecer una relación con los animales del lugar, entre ellos, un pequeño ganso huérfano con el que desarrolla un vínculo maternal.

Disponible en DGO.

Cambiados antes de nacer (drama)

La vida de Olivia da un vuelco cuando descubre que uno de sus dos bebés, concebidos por inseminación artificial, no es un gemelo biológico, sino que fue implantado en ella por error.

Disponible en DGO.

Lady Bird (comedia, drama)

A punto de graduarse del colegio, Christine “Lady Bird” MacPherson sueña con estudiar artes y tener una vida sofisticada en una gran ciudad.

Disponible en Prime Video para clientes de DGO.

Una madre indiscreta (comedia, drama)

Una viuda reciente se muda a Los Ángeles para estar cerca de su hija, donde encuentra un nuevo propósito y nuevas formas de amar.

Disponible en HBO Max para clientes de DGO.

Madre (drama, suspenso)

Diez años han pasado desde que el hijo de Elena, de entonces seis años, desapareció. Actualmente, ella conoce a un adolescente que le recuerda a su hijo.

Disponible en Prime Video para clientes de DGO.

Madres prohibidas (drama, romance)

Roz y Lil, amigas inseparables desde la infancia, se reencuentran en una ciudad costera tras matrimonios fallidos. Pero cuando el deseo irrumpe en forma de atracción hacia los hijos de la otra, su amistad entra en crisis.

Disponible en Prime Video para clientes de DGO.

Mamá (drama)

Victoria, una mujer solitaria, recibe la visita inesperada de su hija Sara, quien se ha ido durante mucho tiempo y le hace una solicitud especial: cuidar a su hija Nicole, de 7 años. La niña llega con energías renovadas y, poco a poco, conquistará el amor de su abuela.