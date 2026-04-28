ES OFICIAL | Primeras vacaciones escolares arrancan en mayo, según el Minedu y estas son las nuevas fechas

El calendario contempla 42 semanas de labores escolares , incluyendo etapas de gestión y evaluación docente, lo que garantiza la continuidad del servicio educativo en todo el país.

El Ministerio de Educación del Perú oficializó el calendario escolar 2026 y confirmó que las clases con estudiantes empezarán el lunes 16 de marzo en todo el país. El cronograma organiza el año académico en bloques lectivos y periodos de gestión, distribuidos a lo largo de 42 semanas de actividad educativa.

La planificación incluye tres periodos de descanso para los estudiantes durante el año, además de semanas destinadas a la planificación y evaluación docente. Esta estructura busca asegurar la continuidad del servicio educativo y ordenar los tiempos de enseñanza en las instituciones públicas a nivel nacional.

¿Cuándo arranca el primer bloque de vacaciones?

El primer periodo vacacional se llevará a cabo del 18 al 22 de mayo, tras completar las primeras nueve semanas de clases, que comenzarán el 16 de marzo y se prolongarán hasta el 15 de mayo. Este espacio corresponde al segundo bloque de semanas de gestión del calendario oficial.

El segundo descanso, considerado el más largo del año, está programado del 27 de julio al 7 de agosto. Luego de este receso, los estudiantes volverán a clases el 10 de agosto para iniciar el tercer bloque lectivo.

El tercer periodo de vacaciones se desarrollará del 12 al 16 de octubre. Después, las clases continuarán hasta el 18 de diciembre, fecha en la que finalizará el cuarto bloque de semanas lectivas.

Así se organizará el año académico 2026, según el Ministerio de Educación

El calendario escolar estará dividido en cuatro bloques de semanas lectivas, cada uno con una duración de nueve semanas. Antes del inicio de clases, del 2 al 13 de marzo, se ejecutará el primer bloque de semanas de gestión institucional.

El segundo bloque lectivo irá del 25 de mayo al 24 de julio, mientras que el tercero abarcará del 10 de agosto al 9 de octubre. El cuarto y último bloque académico se desarrollará del 19 de octubre al 18 de diciembre.