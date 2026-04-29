¿Vuelve El Niño? Autoridades internacionales y ENFEN analizan su impacto en Perú desde mayo

¿Vuelve El Niño? Autoridades internacionales y ENFEN analizan su impacto en Perú desde mayoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Organización Meteorológica Mundial (OMM), que conforma parte de las Naciones Unidas, ha emitido una advertencia indicando que el fenómeno de El Niño podría presentarse a nivel global desde mayo de 2026, después de varios meses con condiciones climáticas neutrales en el océano Pacífico ecuatorial.
Su más reciente actualización estacional revela un rápido incremento en las temperaturas marinas del Pacífico central y oriental, lo que sugiere la posible llegada de El Niño entre mayo y julio.
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ENFEN aporta claridad sobre el fenómeno El Niño
En respuesta a las proyecciones internacionales, la Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) puntualizó que es demasiado pronto para anticipar un evento de gran magnitud o un llamado 'Super Niño' en Perú, a pesar de ciertos informes mediáticos y en redes sociales.
En un comunicado del 27 de abril, se indicó que, aunque exista un calentamiento persistente en el mar frente a la costa peruana, lo más factible es la continuación de un Niño costero de intensidad moderada, sin llegar a niveles extremos. ENFEN mantiene activa la alerta observando su evolución.
Impacto global: sequías y eventos extremos
La OMM ha alertado que, si El Niño se intensifica, podría haber un incremento casi global de las temperaturas, más alto de lo normal, afectando áreas como el sur de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Europa y el norte de África.
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Este fenómeno suele provocar lluvias abundantes en el sur de Sudamérica, el sur de Estados Unidos, el Cuerno de África y partes de Asia central, mientras que genera sequías en Australia, Indonesia y el sur de Asia. La OMM planea divulgar una nueva actualización a finales de mayo, mientras que ENFEN continuará con monitoreos quincenales y estudios oceanográficos en el mar peruano.