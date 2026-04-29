Mhoni Vidente lanza inquietante predicción y desata el miedo en redes: “Lo único que nos queda es rezar”

Mhoni Vidente volvió a sacudir a sus seguidores con una de sus profecías más estremecedoras. La reconocida astróloga cubana, que en los últimos años ha ganado notoriedad por sus visiones sobre líderes mundiales, conflictos internacionales y el futuro del Vaticano, sorprendió esta vez al poner sobre la mesa un escenario mucho más alarmante: la posible fecha del fin de la humanidad.

Durante una de sus recientes intervenciones en su canal de YouTube, dentro de su análisis titulado 'Era de Sagitario', la vidente describió un panorama marcado por crisis globales, desastres naturales y tensiones bélicas que, según su lectura, podrían conducir a un colapso sin precedentes.

“pandemias, guerras,cambio climático y todo lo que te puedes imaginar“, advirtió al describir los factores que, desde su visión, formarían parte de una cadena destructiva para el planeta.

Entre los elementos más delicados de su predicción, mencionó la escalada de conflictos armados internacionales, apuntando directamente al riesgo nuclear como una amenaza decisiva. “esto de la guerra entre Ucrania y Rusia, las bombas atómicas y todos esos misiles es un complemento más al colapso”.

La fecha que estremeció las redes sociales

La declaración que más impacto generó fue su afirmación sobre un día exacto para este supuesto desenlace global. “El 13 de mayo de 2031 sería el colapso total de la humanidad“, sostuvo, lo que provocó una ola de reacciones en plataformas digitales.

Mhoni también sugirió que ciertas élites ya tendrían conocimiento de lo que podría venir, y vinculó incluso proyectos espaciales y movimientos tecnológicos con una eventual búsqueda de supervivencia fuera del planeta. “No es normal que Elon Musk viajara a Marte, a la Luna o a Júpiter. No es normal que personas importantes del mundo quieren dejar la Tierra porque saben que se está acabando”.

Frente a este panorama, su mensaje tomó un giro espiritual, apelando a la fe como única vía de resistencia ante el caos. “Lo único que nos queda a ti, a mí y a la gente que nos rodea es rezar. Creer en Dios, pedirle al Espíritu Santo que interceda y que acabe completamente contra ese coraje, esa soberbia y este ego de sentirse Dios a cada uno de los líderes del mundo”.

Además, la pitonisa anticipó eventos climáticos extremos como parte del proceso, incluidos tormentas invernales históricas y el congelamiento de grandes ciudades. “Un día después de la Virgen de Guadalupe se empiezan a detonar las tormentas invernales más fuertes de la historia. Ciudades congeladas en todo sentido.Nueva York, Washington, Chicago, Madrid, Francia, Inglaterra. Ciudades como Monterrey, Chihuahua, Sonora, Arizona".