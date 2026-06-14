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Confirmado: suspenden clases escolares este lunes 15 de junio y estos colegios serán los afectados

Las autoridades han comunicado la suspensión de clases el lunes 15 de junio de 2026 por una razón inesperada. Conoce más aquí.

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    Confirmado: suspenden clases escolares este lunes 15 de junio y estos colegios serán los afectados
    ¿En qué colegios aplica la medida?
    Confirmado: suspenden clases escolares este lunes 15 de junio y estos colegios serán los afectados

    Importante: este lunes 15 de junio de 2026, el Ministerio de Educación ha dispuesto la suspensión de clases a nivel nacional. Esta medida afecta a las escuelas públicas de áreas urbanas y rurales. ¿La razón? A continuación, te contamos todos los detalles.

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    ¡Aviso! Clases escolares suspendidas este lunes a nivel nacional

    Según el calendario cívico escolar, la interrupción de las actividades académicas en los niveles inicial, primario y secundario durante el 15 de junio se debe a una festividad religiosa: El Sagrado Corazón.

    Aunque no es un feriado principal en la actualidad, esta celebración tiene raíces en una antigua tradición católica que ha ejercido una influencia significativa en la identidad nacional de Colombia. Por esta razón, el alumnado no asistirá a clases.

    ¿La festividad se prolonga hasta el 16 de junio? Esto es lo que se conoce

    Las autoridades educativas han aclarado que, después de la festividad, los estudiantes deben volver a clases el martes 16 de junio con normalidad. Asimismo, indicaron que el 15 de junio no se recuperará como día lectivo, ya que es un feriado nacional.

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    El Gobierno colombiano sugiere a madres, padres y estudiantes verificar directamente con las instituciones educativas los horarios y las próximas fechas de suspensión de actividades académicas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Confirmado: suspenden clases escolares este lunes 15 de junio y estos colegios serán los afectados
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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