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El Niño Costero en Perú: Senamhi explica por qué provoca un otoño más inestable en Lima

El Niño Costero altera el clima en Lima con calor inusual y cambios bruscos; Senamhi advierte temperaturas récord este otoño.

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    El Niño Costero en Perú: Senamhi explica por qué provoca un otoño más inestable en Lima
    El Niño Costero intensifica la inestabilidad climática en Lima. | Composición Wapa
    El Niño Costero en Perú: Senamhi explica por qué provoca un otoño más inestable en Lima

    El clima en Lima atraviesa una etapa atípica este otoño. Las variaciones bruscas de temperatura y las lluvias irregulares tienen una explicación clara: la influencia del fenómeno de El Niño Costero, que continúa alterando las condiciones en la capital y en gran parte del litoral peruano.

    El Niño Costero intensifica el clima irregular en Lima y la costa

    Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el calentamiento del mar está modificando el comportamiento climático habitual de esta temporada.

    Yury Escajadillo, subdirector de Predicción Climática, explicó que esta situación está amplificando la inestabilidad propia del otoño. “A partir de enero y febrero, lo que ha predominado en las costas peruanas son condiciones cálidas”, señaló.

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    El especialista indicó que, aunque abril suele marcar una transición hacia menos lluvias, este año el panorama ha sido distinto debido a los efectos acumulados del verano.

    Temperaturas récord y anomalías en distintas regiones

    El impacto ya se refleja en cifras concretas. Diversas estaciones meteorológicas han registrado valores inusuales tanto en temperaturas máximas como mínimas.

    “Esos lugares han registrado temperaturas que nunca se habían reportado en este mes”, precisó Escajadillo sobre regiones como Cajamarca, La Libertad y zonas de Lima.

    Mientras tanto, en otras áreas del país también se han observado extremos opuestos, con temperaturas más bajas de lo normal en localidades específicas del interior.

    Lima: noches más cálidas y cambios en la sensación térmica

    En el caso de Lima Metropolitana, el comportamiento térmico muestra una particularidad: las noches y madrugadas siguen siendo más cálidas de lo habitual.

    “Estamos en una transición de anomalías positivas durante las noches o madrugadas”, explicó el especialista.

    Durante el día, en cambio, las temperaturas han mostrado ligeras variaciones, aunque sin descensos significativos, lo que mantiene la sensación de calor fuera de temporada.

    Impacto desigual según región y temporada

    El fenómeno de El Niño Costero no afecta a todo el país de la misma manera. Su impacto depende de la zona y del momento del año.

    En verano, suele intensificar las lluvias, especialmente en el norte. En cambio, en otoño e invierno, su principal efecto se traslada al aumento de temperaturas.

    Esta dinámica explica por qué algunas regiones registran exceso de precipitaciones mientras otras presentan déficits en el mismo periodo.

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    Pronóstico: calor persistente y lluvias en transición

    De acuerdo con las proyecciones del Senamhi, en los próximos días se mantendrá una fase de lluvias moderadas en algunas regiones, aunque con menor intensidad que en meses anteriores.

    En paralelo, se prevé que la costa norte y parte de la costa central continúen con temperaturas por encima de lo normal entre abril y junio.

    Mientras persista el calentamiento del mar, el país podría seguir enfrentando un otoño con condiciones atípicas, marcado por calor elevado y variabilidad climática.

    SOBRE EL AUTOR:
    El Niño Costero en Perú: Senamhi explica por qué provoca un otoño más inestable en Lima
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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