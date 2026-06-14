Horóscopo de HOY domingo 14 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este domingo 14 de junio del 2026.

Este domingo, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 14 de junio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este domingo. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

Horóscopo Aries este domingo (21 de marzo-20 de abril)

Un miembro del hogar está faltando al respeto a las normas que había asumido. Es el momento de ser más exigente y advertir sobre las consecuencias en caso su comportamiento sea recurrente.

Horóscopo Tauro este domingo (21 de abril-21 de mayo)

Necesitas hacerte entender y luego comprender el punto de vista de tu pareja. Esa será la solución para que hoy acaben las diferencias que constantemente las lleva a rivalizar y distanciarse.

Horóscopo Géminis este domingo (22 de mayo-21 de junio)

Por más tiempo y dedicación que hayas invertido, sientes que tu relación con esa persona no se ha estabilizado. Decidirás retirarte y esperar nuevas y mejores oportunidades en el amor.

Horóscopo Cáncer este domingo (22 de junio-22 de julio)

Las razones por las cuales esa persona ha juzgado tu comportamiento son lógicas y reales. No cuidó las formas, pero el fondo es real. Evalúa qué debes cambiar para que todo mejore.

Horóscopo Leo este domingo (23 de julio-23 de agosto)

Aunque te sientas tentado a comunicarte con esa persona que fue parte de tu pasado, sabes en el fondo que no es lo más saludable. Son pocas las posibilidades de una reconciliación real y lo sabes.

Horóscopo Virgo este domingo (24 de agosto-23 de septiembre)

Ya no puedes esconder lo que realmente piensas. Esa persona no parece cambiar y ha llegado el momento de que te escuche y sepa cómo realmente te sientes con su comportamiento. Confronta.

Horóscopo Libra este domingo (24 de septiembre-23 de octubre)

Hay heridas emocionales que necesitas sanar si realmente deseas volverte a estabilizar en lo sentimental. No puedes seguir desconfiando a cada instante de la persona que estás conociendo.

Horóscopo Escorpio este domingo (24 de octubre-22 de noviembre)

Esa persona dará el primer paso para limar las asperezas que los han tenido en una constante de tensiones y peleas. Ten disposición a escuchar y no estés a la defensiva si deseas conciliar.

Horóscopo Sagitario este domingo (23 de noviembre-21 de diciembre)

Tienes deseos de ver a esa persona, pero si te quedas a la espera de su comunicación o de algún mensaje, el tiempo seguirá pasando. Arriésgate y toma la iniciativa, habrá receptividad.

Horóscopo Capricornio este domingo (22 de diciembre-20 de enero)

Estás perdiendo la motivación que antes tenías para buscar a esa persona y apostar por una relación. Detente y medita cuáles son los motivos por los cuales estás tomando tanta distancia.

Horóscopo Acuario este domingo (21 de enero-19 de febrero)

Algo te está molestando del comportamiento de tu pareja. Expresa lo que sientes, pero evita hacerlo desde el orgullo, puesto que te costará entender razones y solo tratarías de imponerte.

Horóscopo Piscis este domingo (20 de febrero-20 de marzo)

Los conflictos ya han pasado y ahora que las aguas están calmas te darás cuenta de que tu proceder tampoco fue el correcto. Busca el diálogo, esa persona espera aclarar todo malentendido.

Jhan Sandoval: horóscopo de este domingo

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este domingo de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento