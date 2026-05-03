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Paul Michael hace llorar a Pamela López con impensado comentario sobre su edad: "Tú ya tienes tus años..."

En una acalorada discusión, Paul Michael comentó sobre la diferencia de edad con Pamela López, provocando su indignación. ¿Qué expresó exactamente?

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    Paul Michael hace llorar a Pamela López con impensado comentario sobre su edad: "Tú ya tienes tus años..."
    Paul Michael hace llorar a Pamela López con impensado comentario sobre su edad
    Paul Michael hace llorar a Pamela López con impensado comentario sobre su edad: "Tú ya tienes tus años..."

    ¿Se perdió la cordialidad? Lo que en un principio parecía ser un vínculo de apoyo entre Pamela López y el artista Paul Michael ahora atraviesa una crisis durante su participación en 'La granja VIP'.

    Esto surgió después de una intensa discusión que dejó a todos sorprendidos. En un momento de franqueza, el salsero expresó por primera vez su opinión sobre la diferencia de edad, lo que impactó a su compañera, quien reaccionó con indignación y lágrimas.

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    ¿Qué dijo Paul Michael sobre la diferencia de edad con Pamela López?

    Todo se desencadenó en medio de una nueva discusión mientras convivían en 'La Granja VIP'. No pudiendo resolver sus diferencias, buscaron la mediación de Mark Vito. Sin embargo, fue en este contexto que el cantante realizó un comentario referente a la edad que sorprendió a su pareja.

    “Tú eres una persona que ya tienes tus años. Yo soy un chibolo que no quiere tener tantos problemas, quiero estar tranquilo, quiero echarme en paz, quiero ver la vida de otra manera, quiero ver el cielo, el sol. (…) Yo tengo una manera diferente de ver la vida”, comentó Paul Michael.

    Con lágrimas, Pamela López expresó su indignación: “¿Qué tiene que ver mis años? ¿Qué me estás queriendo decir con eso? ¿Con que tienes tus años? (…) ¿Y qué tiene que ver eso? Tú no tienes 15 años, tienes 28 años”, replicó. Su pareja aclaró que se refería a la diferencia con Mark Vito, no con ella, pero la discusión continuó.

    ¿Cuál es la diferencia de edad entre Pamela López y Paul Michael?

    La expareja de Christian Cueva nació el 10 de junio de 1987 y cumplirá 39 años el próximo 10 de junio, mientras que su pareja nació el 24 de febrero de 1998, por lo que tiene 28 años. Pamela López y Paul Michael tienen una diferencia de edad de 11 años, y ella es la mayor.

    SOBRE EL AUTOR:
    Paul Michael hace llorar a Pamela López con impensado comentario sobre su edad: "Tú ya tienes tus años..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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