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Retiran a la hija de 'Pompinchú' de su velorio tras altercado con otra mujer: "Tengo muchas pruebas"

En medio del velorio del cómico 'Pompinchú' en el Ministerio de Cultura, Rosa, su hija, provocó un altercado con una mujer que estaba sentada, causando su expulsión.

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    Retiran a la hija de 'Pompinchú' de su velorio tras altercado con otra mujer: "Tengo muchas pruebas"
    RETIRAN a hija del cómico 'Pompinchú' de su VELORIO tras protagonizar ESCÁNDALO con mujer en los interiores: "Tengo un montón de pruebas" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Retiran a la hija de 'Pompinchú' de su velorio tras altercado con otra mujer: "Tengo muchas pruebas"

    El reconocido cómico Pompinchú falleció la noche del 1 de mayo en la Clínica Limatambo tras complicaciones relacionadas con una fibrosis pulmonar que no pudo superar luego de ser intervenido. El velorio se realiza en el Ministerio de Cultura, donde familiares y amigos recordaron al artista con cariño, aunque su hija, Rosa, ocasionó un escándalo.

    Expulsan a la hija del cómico ‘Pompinchú’ de su velorio tras discusión interna con una mujer

    El cómico conocido como Pompinchú falleció la noche del último viernes 1 de mayo después de luchar contra la fibrosis pulmonar en la Clínica Limatambo, tras una operación de cadera. Una tos agravó su recuperación y la llevó al fallecimiento.

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    Jeffrey Ponci, su mejor amigo, a quien consideraba como un hijo, ofreció conmovedoras palabras al recordar los últimos días de Pompinchú y resaltó cómo su familia y sus nietos eran su motivación para recuperarse.

    “Te voy a extrañar más de lo que imaginas, hermano. Siempre que te visitaba en el hospital te despedías, pero mi confianza en que saldrías hacía que te animara: “Tienes que ser optimista, piensa en tus nietos”, decía porque no quería despedirme,” expresó.

    Rosa, su única hija, también estuvo presente en esta batalla, pidió oraciones por la salud de su padre y comunicó que un trasplante de pulmón era necesario, aunque nunca se concretó.

    Durante el velorio, Rosa, su familia y su ‘hijo’ de cariño estaban presentes cuando surgió un conflicto. Rosa, con su hija en brazos, comenzó a discutir fuertemente con otra mujer sentada en los asientos frontales. “¿Qué verdad?”, repetía constantemente. “Tengo muchas pruebas”, replicó la hija del cómico.

    “Retírese de acá”, se oyó la voz de una señora. Seguidamente, un hombre vestido de negro la invitó a salir, mientras Rosa protestaba y argumentaba que no había sido quien inició la disputa. “¿Quién comenzó? ¿Quieren más espectáculo para seguir grabando?”, reclamó la mujer mientras defendía su postura, y Jeffrey buscaba calmar la situación.

    SOBRE EL AUTOR:
    Retiran a la hija de 'Pompinchú' de su velorio tras altercado con otra mujer: "Tengo muchas pruebas"
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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