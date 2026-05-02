Retiran a la hija de 'Pompinchú' de su velorio tras altercado con otra mujer: "Tengo muchas pruebas"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
El reconocido cómico Pompinchú falleció la noche del 1 de mayo en la Clínica Limatambo tras complicaciones relacionadas con una fibrosis pulmonar que no pudo superar luego de ser intervenido. El velorio se realiza en el Ministerio de Cultura, donde familiares y amigos recordaron al artista con cariño, aunque su hija, Rosa, ocasionó un escándalo.
Expulsan a la hija del cómico ‘Pompinchú’ de su velorio tras discusión interna con una mujer
El cómico conocido como Pompinchú falleció la noche del último viernes 1 de mayo después de luchar contra la fibrosis pulmonar en la Clínica Limatambo, tras una operación de cadera. Una tos agravó su recuperación y la llevó al fallecimiento.
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Jeffrey Ponci, su mejor amigo, a quien consideraba como un hijo, ofreció conmovedoras palabras al recordar los últimos días de Pompinchú y resaltó cómo su familia y sus nietos eran su motivación para recuperarse.
“Te voy a extrañar más de lo que imaginas, hermano. Siempre que te visitaba en el hospital te despedías, pero mi confianza en que saldrías hacía que te animara: “Tienes que ser optimista, piensa en tus nietos”, decía porque no quería despedirme,” expresó.
Rosa, su única hija, también estuvo presente en esta batalla, pidió oraciones por la salud de su padre y comunicó que un trasplante de pulmón era necesario, aunque nunca se concretó.
Durante el velorio, Rosa, su familia y su ‘hijo’ de cariño estaban presentes cuando surgió un conflicto. Rosa, con su hija en brazos, comenzó a discutir fuertemente con otra mujer sentada en los asientos frontales. “¿Qué verdad?”, repetía constantemente. “Tengo muchas pruebas”, replicó la hija del cómico.
“Retírese de acá”, se oyó la voz de una señora. Seguidamente, un hombre vestido de negro la invitó a salir, mientras Rosa protestaba y argumentaba que no había sido quien inició la disputa. “¿Quién comenzó? ¿Quieren más espectáculo para seguir grabando?”, reclamó la mujer mientras defendía su postura, y Jeffrey buscaba calmar la situación.