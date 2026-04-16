El Ministerio de Cultura del Perú reacciona ante los comentarios ofensivos del streamer Cristopher Puente, conocido como Cristorata, sobre votantes en las elecciones 2026.

Cristorata será investigado por comentarios indignantes contra votantes de la sierra | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Cristorata será investigado por comentarios indignantes contra votantes de la sierra | Composición: Wapa / Captura de pantalla

El Ministerio de Cultura del Perú reaccionó públicamente a las declaraciones realizadas por el streamer peruano Cristopher Puente Viena, conocido en internet como Cristorata. Durante una reciente transmisión en su canal de la plataforma Kick, el creador de contenido lanzó comentarios ofensivos contra ciudadanos del sur del país por haber respaldado con su voto al candidato presidencial Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, en el marco de las Elecciones Generales del Perú 2026.

Mediante un pronunciamiento oficial, el sector Cultura rechazó los comentarios del streamer y anunció que trasladará el caso al Ministerio Público del Perú para que se evalúe el inicio de diligencias preliminares por presuntos actos de discriminación racial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 323 del Código Penal.

Ministerio de la Cultura anuncia investigación contra Cristorata

¿Cuáles fueron las palabras de Cristorata que lo hicieron ser motivo de investigación?

El influencer inició su transmisión la noche del martes 14 de abril revisando los resultados oficiales difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, el tono del directo cambió cuando observó que, con el 82,1% de las actas contabilizadas a nivel nacional, el candidato de Juntos por el Perú aparecía en el cuarto lugar, por detrás de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Jorge Nieto (Buen Gobierno).

Este escenario generó su reacción en vivo, ya que, según comentó durante el stream, el candidato de JP aún tendría opciones de avanzar en el conteo y disputar una eventual segunda vuelta con Fujimori por la presidencia. “Con el odio que le tienen a Keiko, va ganar JP y va sacar a Castillo. Qué rabia”, dijo.

El tono de sus comentarios se intensificó al revisar los resultados regionales, donde observó que el postulante de JP lideraba en departamentos como Puno, Ayacucho y Amazonas. A partir de ese momento, lanzó insultos y cuestionamientos hacia la inteligencia de los habitantes de estas zonas. El clip del momento, que continúa disponible en su cuenta de Kick y supera las 15.000 visualizaciones, se difundió rápidamente en redes sociales y provocó una ola de críticas entre los usuarios.

Streamer Cristorata intenta rectificarse

Antes de que se conociera el pronunciamiento del Ministerio de Cultura, el streamer recurrió a su cuenta en X para ofrecer disculpas públicas por lo sucedido. “Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana en Stream. Estuvo mal y no tiene justificación”, inició intentando justificarse.