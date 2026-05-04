Ana María Orozco derrite corazones con romántico mensaje a Salvador del Solar: "Gracias por existir"

Ana María Orozco dedicó un emotivo mensaje a Salvador del Solar por su cumpleaños, confirmando el gran momento que vive su relación.

La actriz colombiana no esconde el gran amor que le tiene a Salvador del Solar.

La actriz colombiana no esconde el gran amor que le tiene a Salvador del Solar.

Ana María Orozco volvió a robarse la atención del público, pero esta vez no por un proyecto actoral, sino por un gesto cargado de sentimiento hacia su pareja, Salvador del Solar. La recordada protagonista de ‘Yo soy Betty, la fea’ utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje especial al actor peruano, quien celebró sus 56 años el pasado 1 de mayo.

La publicación incluyó una fotografía íntima del exministro, acompañada de palabras que rápidamente conmovieron a sus seguidores: “¡Feliz cumpleaños, amor mío! Gracias por existir. Te amo”.

El gesto no quedó sin respuesta. Del Solar replicó el cariño con un mensaje igual de cercano: “Te amo, Ana hermosa de mi corazón”, confirmando el sólido momento que atraviesa la relación.

Del set a la vida real: así nació su historia de amor

La conexión entre ambos actores no es reciente. Se conocieron en 2016 durante las grabaciones de la serie ‘El regreso de Lucas’, donde inicialmente mantuvieron una relación basada en la admiración profesional.

Ana María Orozco dedica tiernas palabras al actor por su cumpleaños.

Sin embargo, fue años después, en medio de la distancia durante la pandemia, cuando el vínculo evolucionó hacia algo más profundo. El propio Del Solar ha recordado ese momento como decisivo: “Apenas se levantaron las restricciones, ya estaba yo en Buenos Aires tocando la puerta”.

Ese reencuentro marcó un antes y un después en su historia, que finalmente se hizo pública en julio de 2024.

Una relación que combina amor, arte y proyectos en conjunto

Desde que oficializaron su romance, la pareja ha demostrado que su conexión trasciende lo personal. Ambos han trabajado juntos en propuestas artísticas, como la obra ‘El árbol más hermoso del mundo’, un proyecto que surgió de sus propias conversaciones y afinidades creativas.

Ana María Orozco ha destacado en distintas ocasiones el valor de compartir escenarios con su pareja: “Es un lujo crear juntos”.

Por su parte, Salvador del Solar no ha dudado en expresar abiertamente su admiración. “Es un tesoro”, afirmó en una entrevista, dejando ver el profundo respeto que siente por la actriz. “Estoy muy feliz, muy agradecido, muy enamorado, es la verdad”.

Fans y celebridades celebran su historia de amor

El mensaje de cumpleaños no solo emocionó a la pareja, sino también a miles de seguidores que reaccionaron con entusiasmo en redes sociales. Comentarios como “Dios, permite que estos dos se queden hasta viejitos juntos para siempre” y “Ustedes son una linda pareja” reflejaron el cariño que genera su relación.

Incluso figuras del espectáculo se sumaron a las felicitaciones, celebrando la complicidad que ambos proyectan.