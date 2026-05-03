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Magdyel Ugaz revela su triste pasado y conmueve al regalar un depa a su mamá: “Mi padre era chófer de micro y ella cobraba”

La actriz Magdyel Ugaz compartió cómo su carrera le permitió mejorar la vida de su madre, logrando tenerla cerca tras años de dedicación y esfuerzo familiar.

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    Magdyel Ugaz revela su triste pasado y conmueve al regalar un depa a su mamá: “Mi padre era chófer de micro y ella cobraba”
    Magdyel Ugaz comparte el regalo que le dio a su madre. | Composición Wapa
    Magdyel Ugaz revela su triste pasado y conmueve al regalar un depa a su mamá: “Mi padre era chófer de micro y ella cobraba”

    Magdyel Ugaz conmovió a sus seguidores al relatar uno de sus mayores logros personales a través de su carrera como actriz. La protagonista de 'Señora del destino' explicó cómo, gracias a su trabajo, pudo mejorar las condiciones de vida de su familia, regalándole un departamento a su madre, Blanca del Castillo.

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    Magdyel Ugaz adquirió una casa para su madre y honra el sacrificio de sus padres

    Reconocida por su personaje de ‘Teresita’ en ‘Al fondo hay sitio’, subrayó que ahora prioriza la paz y el tiempo con la familia sobre el éxito en su carrera. “En circunstancias en que el éxito parecía crucial para ser feliz, me sentí más vacía”, comentó la actriz de 41 años en una entrevista con Trome.

    Durante la entrevista, Magdyel Ugaz recordó con cariño los sacrificios de sus padres durante su infancia. Reveló que su padre trabajaba como conductor de microbús y su madre era cobradora de pasajes, antes de mudarse al extranjero en busca de una mejor vida para la familia.

    “Que mi mamá resida en Perú, cerca de mí. Ella trabajaba duro. Mi papá era chofer y ella cobradora, luego se trasladó al extranjero. Ahora está cerca cada día, vive a mi lado”, expresó emocionada. Para la actriz, compartir esta etapa con su madre representa uno de los mayores regalos de su carrera artística.

    Magdyel Ugaz y su madre. Foto: Facebook
    Magdyel Ugaz y su madre. Foto: Facebook
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    La artista también mencionó cómo la compra de un departamento para su madre, cerca de su propia vivienda, ha fortalecido sus lazos familiares, permitiéndoles disfrutar juntas de momentos cotidianos. “Vemos la telenovela juntas”, comentó.

    La actriz peruana reflexionó sobre el cambio de prioridades en su vida. Más allá del reconocimiento y el éxito, enfatizó que la verdadera felicidad se encuentra en la tranquilidad interior, la salud y el tiempo compartido con los seres queridos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magdyel Ugaz revela su triste pasado y conmueve al regalar un depa a su mamá: “Mi padre era chófer de micro y ella cobraba”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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