Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - Samahara Lobatón deja 'La Granja VIP' tras alegada agresión de Paul Michael y recibe diagnóstico médico

Analía Rodríguez, ex de Erick Elera, reaparece con radical transformación y causa furor

Analía Rodríguez, exesposa de Erick Elera, sorprende con radical cambio físico tras bajar 15 kilos y priorizar su bienestar.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Analía Rodríguez, ex de Erick Elera, reaparece con radical transformación y causa furor
    Analía Rodríguez reapareció con drástico cambio. | Composición Wapa
    Analía Rodríguez, ex de Erick Elera, reaparece con radical transformación y causa furor

    La transformación de Analía Rodríguez, expareja de Erick Elera, no ha pasado desapercibida en redes sociales. Desde Estados Unidos, donde reside actualmente, la también madre compartió imágenes de su notable cambio físico, pero detrás de las fotografías hay una historia mucho más profunda: la de una mujer que decidió volver a priorizarse después de años enfocada por completo en su hogar y su familia.

    Su publicación rápidamente generó reacciones, no solo por su nueva apariencia, sino por el mensaje personal que acompaña este proceso.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Pamela Franco SE QUIEBRA al hablar de la condición de su hija y conmueve a Ernesto Pimentel: "No esperamos un milagro"

    Analía Rodríguez revela cómo recuperó su bienestar físico y emocional

    A través de Instagram, Analía abrió una conversación honesta sobre una realidad que muchas mujeres enfrentan: relegarse a sí mismas mientras cumplen múltiples responsabilidades diarias.

    “Sí se puede volver a retomar lo que una vez fuiste y mejorar aún más (...) uno no planea descuidarse así… simplemente sucede… ¿Y por qué? Creo que la respuesta es obvia … Tengo que hacer TODO! Cocinar, limpiar, ordenar, volver a limpiar, cuidar a mis hijas, llevarlas, traerlas, etc. Al final del día… solo quería dormir“, escribió.

    Con estas palabras, Rodríguez explicó cómo las exigencias cotidianas la llevaron, poco a poco, a dejar su bienestar en segundo plano, hasta el punto de no sentirse cómoda consigo misma.

    Analía Rodríguez no dudó en expresar su deseo de inspirar a otras mujeres.
    Analía Rodríguez no dudó en expresar su deseo de inspirar a otras mujeres.

    ‘Es mi año’: el momento en que decidió priorizarse

    Según relató, fue recién el año pasado cuando tomó una decisión clave: dedicar tiempo a su salud física y mental.

    “El año pasado pude al fin decir: ‘Es mi año. Necesito darme tiempo para mí, para cuidarme, para amarme’ (...) ¿Como voy a transmitir alegría si yo me siento tan mal conmigo misma? Por salud mental y física y por amor a mí misma y por los que me rodean en casa, necesito tener tiempo para mí“, remarcó.

    Su reflexión conectó con miles de seguidores, especialmente por visibilizar la importancia del autocuidado más allá de lo estético.

    Bajó 15 kilos y explica cómo lo logró

    Analía también compartió uno de los datos que más llamó la atención: logró perder 15 kilos en un año, aunque dejó claro que su proceso no estuvo basado en restricciones extremas.

    “Ejercicios y alimentación balanceada (no hago dieta, y me doy mis gustos)”, explicó.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Federico Salazar alerta a fans al dar emotivo mensaje sobre el cáncer de próstata y su salud: "Tenemos que hablar ..."

    Su testimonio refleja una transformación construida desde la constancia, el equilibrio y una nueva relación consigo misma, más enfocada en sentirse bien que en responder a estándares externos.

    Este miércoles, su cambio físico se ha convertido también en una declaración de amor propio, que muestra que reencontrarse con una misma puede ser uno de los procesos más poderosos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Analía Rodríguez, ex de Erick Elera, reaparece con radical transformación y causa furor
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Mamá de Karen Dejo impacta con su increíble juventud en foto que dejó en shock a fans

    Pamela Franco SE QUIEBRA al hablar de la condición de su hija y conmueve a Ernesto Pimentel: "No esperamos un milagro"

    Federico Salazar alerta a fans al dar emotivo mensaje sobre el cáncer de próstata y su salud: "Tenemos que hablar ..."

    Analía Rodríguez, ex de Erick Elera, reaparece con radical transformación y causa furor

    Muere querido comediante a los 50 años tras dura enfermedad

    Lo más vistos en Farándula

    Padres de Christian Domínguez TOMAN DRÁSTICA DECISIÓN con él tras saberse condición de su nieta y su polémica actitud

    Paul Michael hace llorar a Pamela López con impensado comentario sobre su edad: "Tú ya tienes tus años..."

    Jota Benz responde contundente a Angie Arizaga tras comentario sobre posible infidelidad: "Yo tampoco..."

    Yiddá Eslava revela conexión creciente con Carlos Alcántara que nadie imaginó: “Estamos comenzando…”

    Magdyel Ugaz revela su triste pasado y conmueve al regalar un depa a su mamá: “Mi padre era chófer de micro y ella cobraba”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;