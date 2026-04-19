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Erick Elera y Lucho Paz unen sus voces para lanzar “Tramposa”, una cumbia pegajosa que promete sonar en todo el Perú

Los cantantes lanzaron una canción bailable que fusiona tradición y modernidad, acompañada de un videoclip protagonizado por Xiomy Kanashiro.

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    Erick Elera y Lucho Paz unen sus voces para lanzar “Tramposa”, una cumbia pegajosa que promete sonar en todo el Perú
    Erick Elera y Lucho Paz.
    Erick Elera y Lucho Paz unen sus voces para lanzar “Tramposa”, una cumbia pegajosa que promete sonar en todo el Perú

    El actor y cantante Erick Elera presenta su más reciente sencillo 'Tramposa', junto al productor e intérprete Lucho Paz, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria. Ambos artistas presentan una cumbia con un sonido moderno, bailable y altamente contagioso.

    El tema, compuesto por Alejandro Vezzani y producido musicalmente por el propio Lucho Paz, marca un nuevo paso en la carrera de los artistas, que continúan explorando sonidos tropicales con identidad peruana. La producción ejecutiva estuvo a cargo de Nataly Hurtado, consolidando un equipo que apuesta por propuestas frescas dentro de la escena local.

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    'Tramposa' combina una historia de desamor con un ritmo vibrante que invita a bailar desde los primeros segundos. La interpretación de Lucho Paz, junto a la energía y versatilidad de Erick Elera, logra una química que potencia el tema y lo convierte en una propuesta comercial con fuerte potencial radial y digital.

    El videoclip oficial es uno de los grandes atractivos del lanzamiento. La modelo Xiomy Kanashiro protagoniza la historia, aportando sensualidad y presencia en una narrativa visual que gira en torno a la traición y el juego de emociones.

    A nivel visual, el video destaca por su dinamismo, estética moderna y escenas pensadas para conectar rápidamente con el público. La historia acompaña perfectamente el concepto de la canción, logrando un producto audiovisual 'bastante pegajoso', ideal para viralizarse en redes sociales.

    "Es una canción con la que muchos se van a identificar, porque habla del desamor, pero con ese ritmo que te hace querer bailar y disfrutarla desde el primer momento”, asegura Erick Elera destacando el espíritu del tema y el honor de compartirlo con Lucho Paz, quien con este lanzamiento, reafirma su apuesta como productor e intérprete dentro del género tropical.

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    Con este tema, el actor de 'Al Fondo Hay Sitio' suma un nuevo proyecto musical que evidencia su cercanía con la cumbia y su capacidad para conectar con distintos públicos. “Nuestra cumbia es de exportación. La hemos hecho con mucho cariño, no solo para los peruanos, sino para los que nos siguen fuera del país”, señaló.

    'Tramposa' ya se encuentra disponible en plataformas digitales y en YouTube, posicionándose como una de las nuevas apuestas de la cumbia peruana para esta temporada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Erick Elera y Lucho Paz unen sus voces para lanzar “Tramposa”, una cumbia pegajosa que promete sonar en todo el Perú
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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