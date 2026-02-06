Nataniel Sánchez y Lucas, el hijo de Erick Elera, protagonizaron un entrañable encuentro en 'Mande quien mande', sorprendiendo a todos en el set con un tierno abrazo.

El programa ‘Mande quien mande’ fue el escenario donde Nataniel Sánchez protagonizó un tierno encuentro con Lucas, el hijo de Erick Elera, su excompañero en ’Al fondo hay sitio’. La recordada ‘Fernanda de las Casas’ no podía creerlo y se fundió en un abrazo cargado de cariño con el pequeño engreído del actor.

Nataniel Sánchez conoce a Lucas, el hijo de Erick Elera

Este jueves 5 de febrero, la actriz Nataniel Sánchez fue jurado en el segmento ‘La dupla perfecta’, en el programa ‘Mande quien mande’. De forma inesperada, la exprotagonista de ‘AFHS’ tuvo un encuentro con Lucas, el hijo de Erick Elera con Alisson Pastor.

Durante la transmisión, ‘La Carlota’ invitó al pequeño a acercarse a Sánchez, lo que hizo que este al verla corriera y la abrazará con mucho cariño, haciendo que todos los presentes en el set sonrieran conmovidos con el momento.

Laura Huarcayo no dudó en comentar en tono de broma, recordando el “romance” de novela que tuvieron Fernanda y Joel, personajes que interpretaron Nataniel y Erick en la serie: “Pudo haber sido tu hijo”, sostuvo.

Sánchez reaccionó al comentario confesando que Lucas tiene un gran parecido en la personalidad de Elera, admitiendo que acostumbra a verlo en redes sociales: “Solo te veía en redes porque es igual de histriónico que su papá”.