Corazones derretidos: Nataniel Sánchez conoce a Lucas, el hijo de Erick Elera, y protagonizan adorable momento
El programa ‘Mande quien mande’ fue el escenario donde Nataniel Sánchez protagonizó un tierno encuentro con Lucas, el hijo de Erick Elera, su excompañero en ’Al fondo hay sitio’. La recordada ‘Fernanda de las Casas’ no podía creerlo y se fundió en un abrazo cargado de cariño con el pequeño engreído del actor.
Nataniel Sánchez conoce a Lucas, el hijo de Erick Elera
Este jueves 5 de febrero, la actriz Nataniel Sánchez fue jurado en el segmento ‘La dupla perfecta’, en el programa ‘Mande quien mande’. De forma inesperada, la exprotagonista de ‘AFHS’ tuvo un encuentro con Lucas, el hijo de Erick Elera con Alisson Pastor.
Durante la transmisión, ‘La Carlota’ invitó al pequeño a acercarse a Sánchez, lo que hizo que este al verla corriera y la abrazará con mucho cariño, haciendo que todos los presentes en el set sonrieran conmovidos con el momento.
Laura Huarcayo no dudó en comentar en tono de broma, recordando el “romance” de novela que tuvieron Fernanda y Joel, personajes que interpretaron Nataniel y Erick en la serie: “Pudo haber sido tu hijo”, sostuvo.
Sánchez reaccionó al comentario confesando que Lucas tiene un gran parecido en la personalidad de Elera, admitiendo que acostumbra a verlo en redes sociales: “Solo te veía en redes porque es igual de histriónico que su papá”.
Los fans de la serie no dudaron en reaccionar, mostrando su alegría por un encuentro que no vieron venir: “Qué lindoooooos”, “Parece que se conocieran de toda la vida”, “Hermosa presentación, escena, ¿cómo me hacen esto? Si regresa ‘Al fondo hay sitio’ con Lucas”, “Qué linda, se ve que le gustan los niños, tierno momento”, se lee en los mensajes que dejaron en redes.