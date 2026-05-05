Pedro Aquino es AMPAYADO visitando a ‘La Chocolatita’ pese a tener esposa

Un nuevo escándalo sacude la farándula deportiva. El nombre de Pedro Aquino ha quedado en el ojo público luego de que el programa 'Magaly TV: la firme' difundiera imágenes que lo vinculan con Rayza Martínez, conocida en redes como 'La Chocolatita'.

De acuerdo con el reportaje, el futbolista fue captado la mañana del 28 de abril llegando a la vivienda de la joven a las 7.45 a. m., para retirarse apenas doce minutos después. Este breve encuentro encendió las alarmas, considerando que Aquino mantiene una relación formal y una familia.

Según la versión de Rayza Martínez, el contacto entre ambos se inició meses atrás a través de redes sociales. “Me pidió fotos más sensuales, sin nada, lo volví loco, parecía que tenía horas específicas. Me decía que podía bien temprano o me escribía bien tarde, plan 11:30 de la noche”, reveló en el programa.

“Es bien insistente”: la versión de 'La Chocolatita'

La joven no solo detalló cómo habrían sido las conversaciones, sino también lo que ocurrió el día del encuentro. “Fue algo rápido, me tenía ganas, de todas maneras”, comentó, dejando entrever la naturaleza del vínculo.

Además, aseguró que el futbolista tomó precauciones para no ser reconocido. “Me dijo que no hable nadie, vino encapuchado. Yo a la mujer le digo que él es un picaflor. Quizá no soy la única chica con que chatea, es bien insistente porque conversamos desde el año pasado”, afirmó.

Magaly Medina adelanta “bomba” y confirma identidad del futbolista

Días antes de la emisión, Magaly Medina ya había generado expectativa al anunciar un informe explosivo sobre un futbolista casado vinculado a presuntas infidelidades.

“El modus operandi para trampear de un futbolista, casado, con hijos y que vistió la camiseta de la selección”, se escuchaba en la promoción del programa, lo que desató especulaciones entre los seguidores del espacio.

El regreso de Magaly a la TV y más revelaciones

La emisión marcó también el regreso de la conductora a la televisión en vivo, tras una breve ausencia por motivos personales. Con energía renovada, regresó al set de ATV no solo con este informe, sino con más contenido del espectáculo.

Entre otros avances, el programa también mostró imágenes recientes de Reimond Manco junto a su esposa en la playa, lo que ha generado rumores de una posible reconciliación.