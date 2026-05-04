Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - LA MEJOR NOTICIA | CTS ya se puede pagar desde hoy lunes 4 de mayo: ¿Cuándo es la fecha límite?

Conflicto por la herencia: Acusan al hermano de 'Pompinchú' de quedarse con su dinero antes de fallecer

La hija de 'Pompinchú' acusa a su tío, Raymundo, de haberse quedado con el dinero poco antes del fallecimiento del cómico.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Conflicto por la herencia: Acusan al hermano de 'Pompinchú' de quedarse con su dinero antes de fallecer
    Acusan a hermano de Pompinchu | Creditos: Composición EP | Fuente: Difusión
    Conflicto por la herencia: Acusan al hermano de 'Pompinchú' de quedarse con su dinero antes de fallecer

    El fallecimiento del famoso cómico Pompinchú, el 1 de mayo, debido a complicaciones por fibrosis pulmonar tras una operación de cadera, ha destapado tensiones familiares durante su velorio. Su hija ha acusado a su tío Raymundo González de apropiarse del dinero de su padre, lo que explica el tenso ambiente con algunos familiares.

    Denuncias contra Raymundo González por apropiación de fondos

    Desde su fallecimiento en el Hospital Santa Rosa, el nombre de Pompinchú ha sido motivo de polémica, ya que su muerte derivó en un urgente llamado para la donación de un pulmón. Rosa, su única hija, expresó su pesar por la falta de relación con algunos familiares, lo que generó debate cuando se expuso una denuncia sobre Raymundo González.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ‘Hijo’ de Pompinchú rompe en llanto y emite conmovedor mensaje tras el fallecimiento del artista

    Rosa, junto con sus nietos y su amigo cercano Jeffrey Ponci, se enfrentó a su familia durante el velorio y, más tarde, difundió en redes sociales una acusación sobre el presunto desvío de fondos realizado por Raymundo.

    Se afirma que Raymundo habría pedido dinero sin necesidad en televisión, cuando Eddy Morales, amigo cercano, ya había cubierto alrededor de 30 mil soles en gastos médicos. Morales dio 10 mil soles a Pompinchú y dos mil a su hija, de los cuales seis mil debían ser utilizados por Raymundo para emergencias, pero su destino es desconocido.

    “El cómico dejó 2 mil para gastos personales y 2 mil más para su nieto, sugirió a mi madre reservarlos. Sin embargo, desconozco cómo se gastaron los otros 6 mil soles destinados a Ray”, detalló Rosa.

    Jeffrey Ponci agregó que Ray González habría retirado seis mil soles de ingresos de redes sociales que estaban destinados al nieto de Pompinchú. Estos recursos provenían de publicidad y venta de productos que buscaban asegurar un futuro para el pequeño.

    “El cómico generaba ingresos significativos online, guardaba para dejar algo a su familia. Inesperadamente, recibimos alertas de que se retiraban fondos”, explicó.

    Además, criticaron la aparición de Ray en televisión para solicitar ayuda económica, al afirmar que Eddy Morales cubrió los costos médicos del artista. “No hubo necesidad de pedir dinero públicamente si los gastos estaban cubiertos”, sostuvieron.

    Raymundo, sin embargo, continuó solicitando donaciones pese a tener el control del celular del fallecido comediante y saber que ya no era requerido apoyo económico, tras la confirmación médica.

    SOBRE EL AUTOR:
    Conflicto por la herencia: Acusan al hermano de 'Pompinchú' de quedarse con su dinero antes de fallecer
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Brunella Horna lanza terrible calificativo contra Pamela Franco por salir con Christian Cueva: "Está con la z..."

    REVELAN llamada de Brunella CRITICANDO FUERTE a Pamela Franco ante Pamela López

    Muere querido comediante a los 50 años tras dura enfermedad

    Estrella de ‘Al fondo hay sitio’, Karime Scander, hace oficial su romance en íntima ceremonia

    Retiraron a la hija de 'Pompinchú' de su velorio tras altercado con otra mujer: "Tengo muchas pruebas"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (ASEGURA TU PEDIDO)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;