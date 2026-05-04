La hija de 'Pompinchú' acusa a su tío, Raymundo, de haberse quedado con el dinero poco antes del fallecimiento del cómico.

El fallecimiento del famoso cómico Pompinchú, el 1 de mayo, debido a complicaciones por fibrosis pulmonar tras una operación de cadera, ha destapado tensiones familiares durante su velorio. Su hija ha acusado a su tío Raymundo González de apropiarse del dinero de su padre, lo que explica el tenso ambiente con algunos familiares.

Denuncias contra Raymundo González por apropiación de fondos

Desde su fallecimiento en el Hospital Santa Rosa, el nombre de Pompinchú ha sido motivo de polémica, ya que su muerte derivó en un urgente llamado para la donación de un pulmón. Rosa, su única hija, expresó su pesar por la falta de relación con algunos familiares, lo que generó debate cuando se expuso una denuncia sobre Raymundo González.

Rosa, junto con sus nietos y su amigo cercano Jeffrey Ponci, se enfrentó a su familia durante el velorio y, más tarde, difundió en redes sociales una acusación sobre el presunto desvío de fondos realizado por Raymundo.

Se afirma que Raymundo habría pedido dinero sin necesidad en televisión, cuando Eddy Morales, amigo cercano, ya había cubierto alrededor de 30 mil soles en gastos médicos. Morales dio 10 mil soles a Pompinchú y dos mil a su hija, de los cuales seis mil debían ser utilizados por Raymundo para emergencias, pero su destino es desconocido.

“El cómico dejó 2 mil para gastos personales y 2 mil más para su nieto, sugirió a mi madre reservarlos. Sin embargo, desconozco cómo se gastaron los otros 6 mil soles destinados a Ray”, detalló Rosa.

Jeffrey Ponci agregó que Ray González habría retirado seis mil soles de ingresos de redes sociales que estaban destinados al nieto de Pompinchú. Estos recursos provenían de publicidad y venta de productos que buscaban asegurar un futuro para el pequeño.

“El cómico generaba ingresos significativos online, guardaba para dejar algo a su familia. Inesperadamente, recibimos alertas de que se retiraban fondos”, explicó.

Además, criticaron la aparición de Ray en televisión para solicitar ayuda económica, al afirmar que Eddy Morales cubrió los costos médicos del artista. “No hubo necesidad de pedir dinero públicamente si los gastos estaban cubiertos”, sostuvieron.