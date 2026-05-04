Horóscopo de HOY lunes 04 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para hoy, lunes 4 de mayo de 2026.

Este lunes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosaremos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los eventos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este lunes 4 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este domingo. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)

Alguien que te debía un dinero te lo devolverá. Ahora podrás realizar todas esas compras que habían sido postergadas. En el amor, momentos de reconciliación y de mayor compromiso sentimental.

Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)

Una persona joven y de poca experiencia, pero con una intuición muy desarrollada logrará advertir trampas y engaños que se tejen en tu contra. Hazle caso y podrás evitar pérdidas financieras.

Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)

Un compañero que vive estresado por el exceso de responsabilidades pretenderá culparte por algunos retrasos. No desesperes y mantén la calma, solo así encontrarás salidas y soluciones.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

Detente y evalúa de manera minuciosa la labor de quienes te rodean. Verás que algunos compañeros habían pasado por alto pautas y procesos que ponen en riesgo todo. Exige más compromiso.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

Crees tener la razón y podrías ignorar los consejos y las advertencias de un compañero que ha logrado detectar irregularidades que no consideras peligrosas. Hazle caso y evitarás complicaciones.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

Estás cargando mucha responsabilidad que, si no delegas a tiempo, podrían desbordarte y escaparse de tu control. Tienes que organizarte de otra manera si no deseas complicaciones y retrasos.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

Los temas legales y documentarios que te preocupaban se lograrán resolver y de manera positiva. En lo sentimental, cuidado, esa persona es atractiva, pero poco comprometida. Ve con calma.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

Ha terminado un proyecto que no funcionó como lo deseabas, pero lo nuevo que inicies será exitoso y te permitirá crecer como nunca lo imaginaste. Confía en la nueva etapa que iniciarás.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Recibirás un mensaje que confirma tu participación en un proyecto exitoso, posiblemente tengas que realizar viajes y desplazamientos debido a esta noticia. Todo cambia a tu favor.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

Comunícate con esa amistad que sabes tiene los contactos que necesitas para resolver ese problema que te preocupa. En el amor, esa persona retorna y con buenas intenciones.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

Hay cosas que no te están pareciendo claras en esa propuesta que has recibido. No puedes aceptar algo si tienes dudas. Necesitas esclarecer cada detalle antes de vincularte. Recuérdalo.

Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)

Has confiado algo importante a una persona poco comprometida y hoy verás las consecuencias de su proceder. No te quedes paralizado y busca soluciones en gente más capacitada.

Jhan Sandoval Horóscopo HOY

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluyen constantemente y se ajustan a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento