Las conductoras brillaron como madrinas en el aniversario 31 de La Bella Luz, deslumbrando al público con un mini vestido lleno de lentejuelas.

Maria Pía y Magaly Medina deslumbran en el aniversario de Bella Luz. | Composición Wapa

La noche del aniversario de Bella Luz se llenó de música, humor y estilo, Maria Pía y Magaly Medina se robaron todas las miradas. Como madrinas del evento, sorprendieron al público con un impactante atuendo de bailarina: un mini vestido adornado con pedrería que resaltó su estilo irreverente y su característica picardía.

Entre aplausos y sorpresas, la conductora convirtió la velada en un espectáculo inolvidable. Conozcamos todos los detalles de esta noche única.

Maria Pía y Magaly Medina cautivan en el aniversario de Bella Luz con atuendos de impacto

Fue durante la presentación en vivo que Magaly Medina y María Pía Copello hicieron su aparición conjunta, mostrando coordinación, entusiasmo y disposición para acompañar a la orquesta en una noche memorable.

Su elección como madrinas generó gran emoción entre los asistentes, quienes cantaron temas como ‘Coqueta’, ‘Niña tonta’, ‘La del besito’ y ‘El michelero’, canciones que, según contó la conductora, conoció gracias a Copello. “La Pía me pasó la música. Me dijo: escucha esta orquesta, mira sus canciones, te van a gustar. Y sí, me encantaron”, reveló en los camerinos durante una entrevista para ‘La Nueva Q’.

En medio de esta gran presentación, no solo destacó su conexión, sino también su estilo, luciendo los mismos atuendos que las cantantes de la orquesta: los clásicos vestuarios de bailarinas, mini vestidos y lentejuelas.

Maria Pía y Magaly Medina: detalles de su vestuario

Maria Pía y Magaly Medina deslumbraron en el aniversario de Bella Luz con un mini vestido plateado, lleno de detalles que combinaron coquetería y elegancia. El diseño contaba con bordados en color fucsia que destacaban sobre la base metálica del vestido, mientras que su corte asimétrico aportaba frescura y modernidad al conjunto.