Para un look chic y resaltar tus curvas, estos jeans que Jennifer Lopez ha lucido son la clave para un trasero espectacular y en tendencia.

Si quieres lucir elegante, juvenil y un ‘booty’ de impacto al estilo de Jennifer López, hay jeans en tendencia que no pueden faltar en tu clóset. Estos pantalones realzan la figura, permiten combinaciones versátiles y crean looks estilizados y modernos.

Para deslumbrar esta temporada, te mostramos cuáles son los jeans clave y cómo combinarlos para lograr un estilo chic y con curvas de impacto.

4 tipos de jeans en tendencia que te darán un ‘booty’ como el de JLo

Jeans acampanados

Los jeans acampanados son un clásico en el estilo de Jennifer López. Su talle alto favorece la figura y realza el trasero, mientras que las piernas se abren hacia el final, creando un efecto elegante y estilizado. Puedes combinarlos con una camisa metida por dentro, bodysuit o top, añadir una chaqueta de mezclilla y tacones para lograr un look sofisticado y moderno.

Mom jeans

Los mom jeans siguen siendo un must y esta temporada regresan como tendencia. Realzan el ‘booty’ y aportan un aire juvenil. Se ven increíbles con blazer, bodysuit o top, logrando un estilo moderno, cómodo y elegante.

Skinny jeans

Los skinny jeans, ajustados y ceñidos al cuerpo, son perfectos para resaltar el trasero y marcar la silueta. Son favoritos de JLo y se lucen con camisa por dentro, suéter o body, complementando con tacones o stilettos para un look impecable.

Jeans boot cut