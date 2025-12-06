Wapa.pe
Tilsa Lozano rompe en llanto en 'EVDLV' y revela lo que jamás contó del 'Loco' Vargas: "Yo sí lo amé"

¡ALERTA MODA! Jeans en tendencia que te harán lucir un 'booty' como el de JLo

Para un look chic y resaltar tus curvas, estos jeans que Jennifer Lopez ha lucido son la clave para un trasero espectacular y en tendencia.

    ¡ALERTA MODA! Jeans en tendencia que te harán lucir un 'booty' como el de JLo
    Jeans que levantan y moldean tu figura: logra un ‘booty’ como el de JLo. | Composición Wapa
    ¡ALERTA MODA! Jeans en tendencia que te harán lucir un ‘booty’ como el de JLo

    Si quieres lucir elegante, juvenil y un ‘booty’ de impacto al estilo de Jennifer López, hay jeans en tendencia que no pueden faltar en tu clóset. Estos pantalones realzan la figura, permiten combinaciones versátiles y crean looks estilizados y modernos.

    Para deslumbrar esta temporada, te mostramos cuáles son los jeans clave y cómo combinarlos para lograr un estilo chic y con curvas de impacto.

    wapa.pe

    4 tipos de jeans en tendencia que te darán un ‘booty’ como el de JLo

    Jeans acampanados

    Los jeans acampanados son un clásico en el estilo de Jennifer López. Su talle alto favorece la figura y realza el trasero, mientras que las piernas se abren hacia el final, creando un efecto elegante y estilizado. Puedes combinarlos con una camisa metida por dentro, bodysuit o top, añadir una chaqueta de mezclilla y tacones para lograr un look sofisticado y moderno.

    wapa.pe

    Mom jeans

    Los mom jeans siguen siendo un must y esta temporada regresan como tendencia. Realzan el ‘booty’ y aportan un aire juvenil. Se ven increíbles con blazer, bodysuit o top, logrando un estilo moderno, cómodo y elegante.

    wapa.pe
    wapa.pe

    Skinny jeans

    Los skinny jeans, ajustados y ceñidos al cuerpo, son perfectos para resaltar el trasero y marcar la silueta. Son favoritos de JLo y se lucen con camisa por dentro, suéter o body, complementando con tacones o stilettos para un look impecable.

    wapa.pe

    Jeans boot cut

    Los jeans boot cut, adorados por JLo y Sofía Vergara, acentúan los glúteos y se ajustan hasta las rodillas, abriéndose ligeramente hacia el final. Puedes combinarlos con tops, bodysuits o blusas y llevar alpargatas para un look cómodo, alto y con estilo.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ALERTA MODA! Jeans en tendencia que te harán lucir un ‘booty’ como el de JLo
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

