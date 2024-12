Mayra Goñi, conocida por su versatilidad como cantante, actriz e influencer, ha vuelto a ser el centro de atención al adoptar un look digno de realeza. En un reciente video compartido con sus seguidores, la artista sorprendió con un espectacular vestido estilo princesa que combinó a la perfección con delicadas joyas de Pandora. Su aparición no solo reafirma su influencia en la moda, sino también su capacidad para interpretar tendencias globales con un sello único



La actriz peruana vivió recientemente una experiencia inolvidable junto a Pandora en Tailandia, cuna de esta icónica marca de joyería. Durante su visita, Goñi tuvo la oportunidad de explorar el Creative and Crafting Center, donde se diseñan y producen las emblemáticas piezas que adornan a millones en el mundo. Esta colaboración con Pandora no solo destaca su faceta como figura pública, sino también su compromiso con el arte y el diseño.



Recientemente, la modelo se apodero de la pasarela al lucir un look de ensueño: un vestido que evoca el estilismo de una princesa que reflejaba la feminidad clásica, combinado con accesorios que remiten a la tendencia "coquette". Esta estética, que destaca por su romanticismo y elegancia, es ideal para quienes buscan un aire de sofisticación moderna en su guardarropa. Si buscas un look similar, apuesta por tonos pastel, prendas vaporosas y complementos delicados que añadan un toque etéreo a tus outfits este verano.