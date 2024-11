Lesly Castillo , influencer y modelo peruana, conocida por su impresionante estilo y su capacidad para marcar tendencias , celebró su cumpleaños número 35 de una manera espectacular, dejando a todos sus seguidores sin palabras. Conocida por sus looks que combinan elegancia y modernidad, Lesly sorprendió en su fiesta de cumpleaños con un vestido digno de una princesa , que rápidamente se convirtió en el centro de atención en las redes sociales. A través de sus redes sociales, comparte no solo su pasión por la moda , sino también momentos importantes de su vida, convirtiéndose en una figura carismática y admirada. Recientemente, Lesly utilizó su plataforma para revelar los detalles de su cumpleaños, una celebración temática que llevó el nombre de "Leslie in Paris" . En esta ocasión especial, se presentó con un vestido de princesa que dejó a todos boquiabiertos. La fiesta, decorada con antifaces y toques parisinos, fue el escenario perfecto para lucir un atuendo digno de cuento de hadas.

Para esta ocasión tan especial, Lesly Castillo eligió un vestido voluminoso con tul , adornado con intrincados detalles de encaje, pedrería y lentejuelas en un tono negro profundo. Este diseño de alta costura, que evocaba la opulencia y la delicadeza de un vestido de princesa, resaltó su figura y se convirtió en la pieza clave de su look. El toque final vino con unos guantes largos , que aportaron un aire de elegancia y sofisticación a su atuendo. Además, su peinado, un moño alto con ondas suaves , enmarcó su rostro perfectamente, mientras que el maquillaje en tonos tierra, complementado con un labial rojo intenso, terminó de darle ese aire chic y sofisticado que solo Lesly sabe transmitir. Sin lugar a dudas, la modelo no solo celebró su cumpleaños, sino que también reafirmó su estatus como un ícono de estilo y tendencia.

