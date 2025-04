Tras ser mencionado por Melissa Klug en ‘El valor de verdad’ e insinuar que Pamela López habría tenido una relación sentimental con Tenchy Ugaz, el exjugador de fútbol no dudó en responder y aclarar los comentarios. Durante una entrevista telefónica con el programa ‘La Noche Habla’, el exesposo de Sara Manrique dio su versión y fue directo: sí conoce a Pamela, pero rechaza que hayan tenido un ‘affaire’.

“Con la señora Pamela tengo una amistad de años, desde el 2005. Cuando la he visto con Cueva, la he saludado con respeto. La conozco desde antes que estén juntos. Nunca ha pasado nada más. Yo lo tomo como una broma”, declaró.

Asimismo, aseguró no haber tenido nunca una conversación con Melissa Klug y dejó entrever su molestia por las especulaciones que, según dijo, se basan solo en “chismes sin fundamento”.

“Nos conocemos porque Trujillo es chico, pero no tengo por qué ir a buscarlo. Melissa dice que ‘le contaron’... eso es una locura”, sentenció.

Finalmente, el exfutbolista cerró el tema asegurando que su actual pareja está tranquila y no se deja llevar por este tipo de rumores. “Afortunadamente, mi pareja sabe cómo soy y no se deja afectar por cosas que no tienen sustento”, puntualizó.