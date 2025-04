La disputa entre Pamela López, exesposa de Christian Cueva, y la cantante de cumbia Pamela Franco ha tomado un rumbo legal. El conflicto comenzó cuando López participó en El Valor de la Verdad, donde compartió detalles sobre su relación con el futbolista, revelando aspectos íntimos de su separación y de la situación que vivió junto a él.

No obstante, sus declaraciones no fueron bien recibidas por Franco, quien le envió una carta notarial para manifestar su desacuerdo con los comentarios hechos sobre ella. Ante esta acción, López respondió públicamente, dejando en claro que no se dejará intimidar y que ha puesto el asunto en manos de sus abogados.

Pamela López ante carta notarial de Pamela Franco

En una entrevista con América Hoy, la influencer confirmó que recibió la carta notarial de Franco y expresó su postura sin entrar en detalles sobre su contenido.

"Sí, he recibido una carta notarial. Sin comentarios, mis abogados se van a encargar de eso. Todo lo que yo conté es verdad, es mi verdad. Ya se van a enterar. Mis abogados van a hablar del tema. Ya fue respondida", afirmó, sugiriendo que la situación está bajo control y que no cederá ante presiones externas.

López reiteró que sus declaraciones en Sillón Rojo fueron completamente sinceras y reflejan su propia versión de los hechos.

El conflicto surgió a raíz de las revelaciones que hizo sobre su relación con Cueva, las cuales abordaban aspectos sensibles de su vida personal. Aunque no mencionó directamente a Franco, la actual pareja del futbolista, la cantante interpretó que sus palabras la involucraban de alguna manera y decidió tomar acciones legales enviándole una carta notarial.

En respuesta a quienes sugirieron que sus declaraciones tenían la intención de generar celos o venganza, López desestimó esas especulaciones. "Yo creo que a estas alturas de mi vida no tengo necesidad de sacar cachita a nadie. Me parece un acto inmaduro que piensen eso. Estoy contenta, así como me ves", expresó, aludiendo a sus recientes apariciones públicas con el cantante Paul Michael.