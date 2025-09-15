Jefferson Farfán sorprendió a Xiomy Kanashiro al celebrar un nuevo mes juntos con una velada romántica que dejó huella en redes sociales. La bailarina compartió cada detalle del especial gesto del exfutbolista, mostrando lo sólida que se encuentra su relación. Pero más allá del amor, la moda también fue protagonista: Xiomy apostó por la elegancia absoluta con un look total black, tendencia que arrasa en el mundo fashion y que ella llevó con un estilo impecable y sofisticado.