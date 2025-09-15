Wapa.pe
Xiomy Kanashiro y Farfán deslumbran en total black, derrochando amor y elegancia en su aniversario

Xiomy Kanashiro y Farfán deslumbran en total black, derrochando amor y elegancia en su aniversario

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán celebraron un mes más como pareja, deslumbrando en total black y mostrando su lado más romántico y elegante.

    Xiomy Kanashiro y Farfán deslumbran en total black, derrochando amor y elegancia en su aniversario
    Xiomy Kanashiro y Farfán
    Xiomy Kanashiro y Farfán deslumbran en total black, derrochando amor y elegancia en su aniversario

    Jefferson Farfán sorprendió a Xiomy Kanashiro al celebrar un nuevo mes juntos con una velada romántica que dejó huella en redes sociales. La bailarina compartió cada detalle del especial gesto del exfutbolista, mostrando lo sólida que se encuentra su relación. Pero más allá del amor, la moda también fue protagonista: Xiomy apostó por la elegancia absoluta con un look total black, tendencia que arrasa en el mundo fashion y que ella llevó con un estilo impecable y sofisticado.

    LEER MÁS: Alejandra Baigorria impone elegancia en la primera comunión de la hija de Said Palao con un look total brown

    Xiomy Kanashiro deslumbra en total black junto a Farfán

    TAMBIÉN LEER: Magaly Medina rompe esquemas y sorprende con mini vestido vibrante a sus 62 años

    SOBRE EL AUTOR:
    Xiomy Kanashiro y Farfán deslumbran en total black, derrochando amor y elegancia en su aniversario
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;