Alejandra Baigorria estuvo presente en el momento más importante de la hija de Said Palao, apostando por el Mocha Mousse, color tendencia 2025.

Alejandra Baigorria y Said Palao han demostrado que su relación supera rumores y críticas. En esta ocasión, la empresaria deslumbró con un emotivo gesto hacia Caetana, hija de su esposo, durante su primera comunión.

La empresaria e influencer, compartió en Instagram momentos de la celebración, donde el amor y la elegancia se combinaron a la perfección. Apostó por un traje sofisticado, destacando el color tendencia 2025, Mocha Mousse, demostrando una vez más su impecable estilo para cada ocasión especial.

Alejandra Baigorria y su look para una primera comunión

A través de la cuenta oficial de Instagram de Said Palao se dio a conocer que su única hija, fruto de su relación con Aleska Zambrano, realizó su primera comunión. En la ceremonia también estuvo presente Alejandra Baigorria, quien se mostró muy feliz por compartir este especial momento con la menor.

"Hoy celebramos la primera comunión de mi hija Caetana, un día en el que toda la familia se reúne para acompañarla en esta nueva etapa, siempre de la mano de Dios y rodeada de quienes más la aman", escribió en la descripción de su post el chico reality.

En un momento familiar muy especial para la familia Palao, Alejandra Baigorria eligió un elegante conjunto sastre en color Mocha Mousse. La empresaria no solo se alineó con la paleta temática de la celebración, sino que también Said Palao apostó por un look en tonos beige y camisa blanca. Juntos lograron un matching perfecto, demostrando estilo y coordinación como pareja mientras celebraban la primera comunión de la hija de Said, resaltando sofisticación y buen gusto en cada detalle.

Mocha Mousse: elegancia y tendencia en comuniones 2025

Elegir el Mocha Mousse, color tendencia 2025, para un evento como una primera comunión es una decisión muy acertada. Este tono, cálido y sofisticado, transmite elegancia sin perder la dulzura que requiere la ocasión.