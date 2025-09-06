Wapa.pe
Alejandra Baigorria impactó a días de su cumpleaños con un radical cambio de look en topless

    Alejandra Baigorria volvió a acaparar la atención en redes sociales a pocos días de su cumpleaños número 37, que celebrará este 8 de setiembre. La empresaria e influencer sorprendió a sus seguidores con una arriesgada publicación en Instagram, donde se mostró en topless luciendo un radical cambio de look que no pasó desapercibido. La también exchica reality desató una ola de comentarios entre fans y figuras públicas, y su esposo, Said Palao, no dudó en reaccionar.

    Alejandra Baigorria y su despampanante cambio de look

    A días de su cumpleaños, la popular “gringa de Gamarra” alborotó las redes sociales con un look jamás visto. Alejandra sorprendió luciendo una peluca de cabello largo y negro, arriesgándose con un estilo total black que incluyó un sensual topless. En medio de una sesión de fotos, la empresaria quiso mostrar su faceta más radiante, sensual y empoderada. El cambio no solo impactó a sus seguidores, sino que además se alinea con las tendencias actuales de la moda, donde el cabello negro transmite poder y los abrigos de pelo se consolidan como prenda icónica entre celebridades.

    En su reciente cambio de look, Alejandra Baigorria apostó por un elegante estilo en negro que dejó sin palabras a sus seguidores. La empresaria sorprendió con un vestido peplum largo, ceñido a su figura, que resaltó su silueta de manera impecable. El diseño incluyó un atrevido corte strapless en el pecho, aportando sensualidad y sofisticación a la propuesta. Con esta elección, Alejandra demostró una vez más su capacidad para reinventarse y marcar tendencia, reafirmando que el negro no solo es sinónimo de elegancia, sino también de poder y feminidad en la moda actual.

