Alejandra Baigorria impactó a días de su cumpleaños con un radical cambio de look en topless, y su esposo, Said Palao no dudó en reaccionar

Alejandra Baigorria volvió a acaparar la atención en redes sociales a pocos días de su cumpleaños número 37, que celebrará este 8 de setiembre. La empresaria e influencer sorprendió a sus seguidores con una arriesgada publicación en Instagram, donde se mostró en topless luciendo un radical cambio de look que no pasó desapercibido. La también exchica reality desató una ola de comentarios entre fans y figuras públicas, y su esposo, Said Palao, no dudó en reaccionar.

Alejandra Baigorria y su despampanante cambio de look

A días de su cumpleaños, la popular “gringa de Gamarra” alborotó las redes sociales con un look jamás visto. Alejandra sorprendió luciendo una peluca de cabello largo y negro, arriesgándose con un estilo total black que incluyó un sensual topless. En medio de una sesión de fotos, la empresaria quiso mostrar su faceta más radiante, sensual y empoderada. El cambio no solo impactó a sus seguidores, sino que además se alinea con las tendencias actuales de la moda, donde el cabello negro transmite poder y los abrigos de pelo se consolidan como prenda icónica entre celebridades.