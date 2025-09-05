Wapa.pe
Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Angelina Jolie impacta al mundo con drástico cambio de look y nuevo estilo para nueva película

Angelina Jolie sorprende con un radical cambio de imagen en el rodaje de ‘Anxious People’. Descubre el impactante look con el que apareció la actriz.

    Angelina Jolie: drástico cambio de look | Composición Wapa | Instagram
    Angelina Jolie reafirma su estatus como icono de estilo en Hollywood con un cambio de look que marca tendencia. La actriz, de 50 años, dejó atrás su característico cabello largo y moreno para apostar por un corte y color moderno que combina frescura y sofisticación. Durante el rodaje de ‘Anxious People’ en Londres, su nueva imagen llamó la atención de fans y expertos en moda, generando sorpresa y admiración por su audacia y capacidad de reinventarse con elegancia a cualquier edad.

    LEER MÁS: Hija de Christian Meier y Marisol Aguirre se gradúa de la escuela de moda y deslumbra con look ultra sofisticado

    Angelina Jolie sorprende con un radical cambio de imagen

    Angelina Jolie sorprendió a todos con su nuevo look: cabello corto y rubio platino, un cambio radical que ha dejado a sus fans atónitos en redes sociales, pero encantados con su audacia. Los expertos en moda confirman que este estilo se perfila como la gran tendencia para la temporada otoño-invierno 2025/2026, conocido como ‘bob italiano’. Se trata de un corte que combina elegancia y modernidad, ideal para quienes buscan un look fresco y sofisticado sin perder su esencia.

    Peluqueras profesionales como M.ª José Llata, de Peluquería Llata Carrera, explican que este bob representa un cambio de actitud, destacando cada rostro y textura del cabello al eliminar el exceso de capas. Aunque Jolie ya había experimentado con tonos rubios en los 90, nunca había hecho un cambio tan radical que incluya tanto color como longitud. Su elección demuestra cómo una transformación de estilo puede redefinir por completo la imagen de una estrella a cualquier edad.

    TAMBIÉN LEER: Gaby Spanic reaparece con nuevo rostro y revela su polémico secreto de belleza

    Angelina Jolie y sus transformaciones de estilo en cada papel

    A lo largo de su carrera, Angelina Jolie ha demostrado que su estilo no solo impacta en la alfombra roja, sino también en la gran pantalla. Cada personaje que interpreta viene acompañado de un cambio de look que refleja su versatilidad y compromiso con el papel. Desde tonos oscuros y largos hasta cortes atrevidos y colores audaces, Jolie reinventa su imagen constantemente, marcando tendencia y dejando huella en la moda cinematográfica, consolidándose como un referente de estilo y sofisticación en Hollywood.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Angelina Jolie impacta al mundo con drástico cambio de look y nuevo estilo para nueva película

