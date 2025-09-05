Angelina Jolie sorprende con un radical cambio de imagen en el rodaje de ‘Anxious People’. Descubre el impactante look con el que apareció la actriz.

Angelina Jolie reafirma su estatus como icono de estilo en Hollywood con un cambio de look que marca tendencia. La actriz, de 50 años, dejó atrás su característico cabello largo y moreno para apostar por un corte y color moderno que combina frescura y sofisticación. Durante el rodaje de ‘Anxious People’ en Londres, su nueva imagen llamó la atención de fans y expertos en moda, generando sorpresa y admiración por su audacia y capacidad de reinventarse con elegancia a cualquier edad.

Angelina Jolie sorprende con un radical cambio de imagen

Angelina Jolie sorprendió a todos con su nuevo look: cabello corto y rubio platino, un cambio radical que ha dejado a sus fans atónitos en redes sociales, pero encantados con su audacia. Los expertos en moda confirman que este estilo se perfila como la gran tendencia para la temporada otoño-invierno 2025/2026, conocido como ‘bob italiano’. Se trata de un corte que combina elegancia y modernidad, ideal para quienes buscan un look fresco y sofisticado sin perder su esencia.

Peluqueras profesionales como M.ª José Llata, de Peluquería Llata Carrera, explican que este bob representa un cambio de actitud, destacando cada rostro y textura del cabello al eliminar el exceso de capas. Aunque Jolie ya había experimentado con tonos rubios en los 90, nunca había hecho un cambio tan radical que incluya tanto color como longitud. Su elección demuestra cómo una transformación de estilo puede redefinir por completo la imagen de una estrella a cualquier edad.

Angelina Jolie y sus transformaciones de estilo en cada papel