El domingo 2 de febrero, la alfombra roja de los Premios Grammy 2025 se convirtió una vez más en el epicentro de la moda mundial. Con una cita obligada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, las estrellas de la música dejaron claro que el estilo es tan importante como el talento. Los mejores looks de la noche no solo reflejaron la personalidad de cada artista, sino también las tendencias que dominarán el año: desde la opulencia de los vestidos de alta costura hasta los audaces conjuntos que desafiaron las convenciones del glamour tradicional. Esta edición, marcada por la elegancia y la vanguardia, dejó claro que la alfombra roja no es solo una pasarela de moda, sino una declaración de tendencias que influirán en la temporada venidera. Aquí, desglosamos los momentos más deslumbrantes y las apuestas más arriesgadas que definieron la noche.