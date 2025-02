Decir que un vestido de Jennifer Lopez es el más escotado de su colección es arriesgado, pero sin duda creemos que esta vez acertamos. Nos encanta verla seguir explorando las tendencias más audaces, esas que se han convertido en su marca registrada. La última aparición fue en una fiesta previa a la Gala de los Grammy 2025 en Los Ángeles, donde reafirmó que los looks recatados no son lo suyo. Además, nos recordó lo versátil que es, pasando del clásico jersey alpino de H&M a las piezas más atrevidas y sensuales. Así es ella, una mujer que sabe equilibrar lo más trendy con lo más espectacular, siempre cómoda, ya sea con deportivas de última moda o con tacones imposibles.

Hablando de contrastes, el conjunto de Lapointe que lleva Jennifer Lopez merece un análisis detallado. Frente al brillo frío y acuático del lamé, destaca la calidez de un abrigo de pelo que nos recuerda al icónico look de Lauren Hutton en los Oscar de 1975. Al igual que ella cubrió su Halston a medida con una chaqueta de piel, Lopez opta por una pieza más colorida y estilo yeti, pero que cumple la misma función: abrigar con estilo y dramatismo. La teatralidad de su look se completa con el impactante collar Cushion Riviera Drop de Harry Kotlar y un clutch dorado de Judith Leiber, dos detalles que suman aún más fuerza a un vestido que guardaba una sorpresa final: un escote inesperado en la espalda. ¿Quién dijo que era imposible?

No cabe duda de que este tipo de propuestas solo quedan bien en mujeres con la presencia y seguridad de Jennifer Lopez. Con su estilo único, ha vuelto a demostrar que no hay diseño demasiado complejo que no pueda dominar. La artista sabe cómo llevar cualquier pieza con la gracia de quien se adueña de las tendencias, y lo hace con una naturalidad que deja claro que el mundo de la moda tiene una nueva reina. Con cada look, JLo confirma que las reglas de la moda se adaptan a ella, nunca al revés.