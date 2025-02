Janick Maceta, la influencer y modelo de alto calibre, sigue consolidándose como una gran referente en el mundo de la moda y la belleza, destacando con su estilo impecable y su visión vanguardista. El año pasado, la ex reina de belleza peruana se destacó con dos tipos de flequillos que marcaron tendencia, y este 2025 se posiciona como una de las principales embajadoras de los cortes de cabello más chic. A través de su cuenta de Instagram, Janick comparte con sus seguidores no solo sus looks de impacto, sino también valiosos tips de belleza que inspiran a quienes buscan destacarse con estilo. Descubre más sobre este icónico flequillo y qué otros cortes de tendencia están marcando la pauta en el mundo de la moda y la belleza este año.