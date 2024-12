Karol G, una de las artistas más destacadas de la música latina, no solo domina las listas de éxitos, sino también las alfombras. Con su estilo audaz, ha sido un referente de belleza en alfombras rojas y grandes eventos, como los Latin Grammys 2024, donde brilló con un espectacular vestido de gala. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a sus seguidores esta vez no fue su look de alta costura, sino su rostro al natural.



En sus redes sociales, Karol G mostró su piel sin maquillaje, generando una ola de comentarios positivos. La imagen, que celebra su belleza genuina, ha sido elogiada por muchos, quienes valoran su mensaje de autenticidad y el poder de sentirse bien con uno mismo. Mostrar su rostro sin filtros ha resaltado su belleza natural, convirtiéndose en una declaración de empoderamiento.