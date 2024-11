Los Latin Grammy 2024, que se llevaron a cabo en una espectacular noche en Miami, se convirtieron en un evento que celebró el talento, el glamour y la pasión por la música latina. La alfombra roja se transformó en el centro de atención, donde artistas y figuras destacadas de la industria aprovecharon para mostrar su estilo personal con un aire de sofisticación y, en muchos casos, un homenaje a sus raíces latinas. En esta 25ª edición de los Latin Grammy, varias celebridades brillaron con su elegancia y sensualidad, manteniendo un estilo sofisticado y audaz. En Wapa, exploraremos los mejores looks que no debes perderte.

Shakira deslumbró en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024 con un look que fusionó audacia y elegancia. La cantante colombiana eligió un corset escultórico en tonos negro y dorado . La parte inferior del conjunto consistía en una falda asimétrica que se complementaba perfectamente con el corset, presentando una abertura que añadía un toque dramático y sofisticado. Shakira completó su look con sandalias doradas de plataforma , que elevaron aún más su estatura y estilo. Su cabello, con ondas surferas, fluyó libremente, acentuando su belleza natural y su inconfundible carisma.

Karol G deslumbró en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024 con un look que capturó la atención de todos. La cantante colombiana optó por un imponente vestido turquesa de Versace , que combinaba sensualidad y elegancia. Este diseño se caracterizó por un pronunciado escote en pico , que dejaba entrever un sujetador de pedrería rosa, añadiendo un toque glamuroso a su atuendo. La falda del vestido contaba con una gran abertura frontal , lo que permitía que Karol mostrara su pierna de manera audaz y sofisticada. Para complementar su look, eligió tacos estilo medusa que alargaban visualmente su figura y mantenían el enfoque en el vestido. Su cabello, recogido en un estilo inspirado en la década de los 2000, evocaba una estética fresca y juvenil.

Becky G deslumbró en la alfombra roja de los Latin Grammy 2024 con un look que combinó elegancia y audacia. La cantante optó por un espectacular vestido tipo "naked dress" , que se caracterizaba por su tejido de rejilla y lentejuelas maxi, lo que le permitió lucir una figura impresionante. Este diseño, que dejaba poco a la imaginación, se convirtió en uno de los más comentados de la noche debido a su atrevida transparencia. El vestido no solo resaltó su silueta, sino que también reflejó las tendencias actuales de la moda, donde las transparencias juegan un papel central. Becky G complementó su atuendo con accesorios sutiles y un maquillaje que realzaba su belleza natural, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y sensualidad.

Evaluna Montaner y Camilo deslumbraron en la pregala de los Latin Grammy 2024 con looks coordinados que reflejan su estilo único y su amor por la moda. Ambos optaron por un outfit en blanco y negro , una tendencia popular entre las celebridades en esta temporada.

Christian Nodal optó por un traje clásico negro que se ajustaba perfectamente a su figura, realzando su estilo sofisticado. El traje estaba acompañado de una camisa blanca, una corbata negra y un chaleco, que aportaban formalidad al conjunto. Para añadir un toque de misterio y rebeldía, Nodal complementó su look con gafas oscuras, demostrando su buen gusto en sastrería y su capacidad para mantener una imagen sobria y elegante.



Por su parte, Ángela Aguilar lució un espectacular vestido largo color plata que capturó todas las miradas. Este diseño presentaba un sexy escote, tirantes delgados y aplicaciones de pedrería, además de transparencias que le otorgaban un aire glamoroso. El vestido enfatizaba su figura y permitía que el foco estuviera en su escote pronunciado, lo que resaltaba su piel perlada. Su cabello, peinado en ondas con un clásico "bob cut", y un maquillaje suave y luminoso completaron un look que evocaba el estilo "Old Hollywood", elevando aún más su presencia en la gala.