Natalia Salas reaparece tras el regreso del cáncer y celebra su despedida de soltera con impactante bikini blancoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Natalia Salas sorprendió a sus seguidores al revelar que el cáncer volvió a su vida, atravesando un nuevo y delicado momento. A través de su cuenta de Instagram, la recordada actriz de Al fondo hay sitio compartió un mensaje lleno de honestidad y fortaleza. En medio de esta noticia, Natalia decidió disfrutar de su despedida de soltera desde Jamaica, luciendo un elegante traje de baño perfecto para la era bride y demostrando, una vez más, su actitud arrolladora y su inquebrantable espíritu ante la adversidad.
LEER MÁS: Lesly Castillo celebra con glamour el cumpleaños de su hija entre lujos, show de ballet y looks en total pink
Natalia Salas reaparece con actitud arrolladora y bikini blanco tras el regreso del cáncer
Siguiendo disfrutando de su despedida de soltera, Natalia Salas ha vuelto a brillar con fuerza desde Jamaica. La actriz, quien ha decidido pausar sus proyectos para enfocarse en su tratamiento, derrochó energía y seguridad al posar con un bikini blanco de dos piezas, un color que se ha convertido en su sello durante los preparativos de su boda con Sergio Coloma.
El blanco, símbolo de pureza, renovación y esperanza, es también el favorito del verano por su frescura y elegancia. Además, es el tono predilecto de las novias para sus previas nupciales, ya que refleja calma, optimismo y ese espíritu radiante que toda mujer quiere proyectar antes del gran día. En este look playero, Natalia no solo mostró su estilo impecable, sino también una actitud inspiradora que celebra la vida, el amor y la fortaleza femenina incluso en los momentos más desafiantes.
TAMBIÉN LEER: Micaela Belmont rinde homenaje a Perú con un auténtico vestido en su boda con el hermano de la duquesa de Huéscar
Como parte de su look playero, la actriz no solo apostó por llevar un outfit en blanco, sino también por un gorro con el bordado “THE ONE WHERE I'M THE BRIDE”, que significa “El episodio en el que soy la novia”. Así, combina su look a pocos meses de convertirse en la señora Coloma, tal como lo muestra también en su tomatodo.
5 complementos de novia que no podrán faltar en los looks de despedida de soltera
- Velo nupcial reinventado: El velo deja el altar para brillar en las despedidas de soltera. En 2025 llega corto, con perlas, brillos o frases como “Bride to Be”. Aporta un aire romántico y chic, ideal para un look fresco y moderno que grita “¡Soy la novia!”.
- Gafas blancas con estilo bridal: Las gafas blancas se coronan como el accesorio más trendy. Modelos cat-eye o maxi con brillos o la palabra bride suman actitud y glamour a cualquier outfit. Un must que combina protección solar, estilo y mucha personalidad.
- Gorro o sombrero personalizado: El gorro personalizado se vuelve un ícono del look bridal. Con frases como “The one where I’m the bride” o el nombre de la novia, mezcla estilo y diversión. Ideal para destinos playeros, refleja su esencia moderna y relajada.
- Sandalias con brillo o perlas: Cómodas, elegantes y radiantes. Las sandalias con brillos o perlas son el complemento perfecto para elevar cualquier outfit, desde un bikini hasta un vestido ligero. Aportan el toque justo de glamour y espíritu veraniego.
- Bolsos mini o personalizados: Los mini bags o bolsos personalizados sellan el look nupcial con encanto. Blancos, nacarados o con iniciales, son prácticos y llenos de estilo. Ideales para llevar lo esencial y brillar en cada foto de la despedida.