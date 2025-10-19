Lesly Castillo vuelve a sorprender al celebrar el cumpleaños de su hija, con lujos, show de ballet y looks en total pink que deslumbran.

Lesly Castillo volvió a cautivar a sus seguidores de Instagram al mostrar la celebración de los cuatro años de su segunda hija. Esta vez, la temática fue ballet, con el color pink como protagonista, presente en vestidos de princesa, pequeños accesorios y la elegante decoración. La fiesta desbordó lujo, estilo y detalles coquette que dejaron boquiabiertos a todos. Entre brillos, glamour y looks cuidadosamente coordinados, Lesly convirtió el cumpleaños en un evento memorable y digno de revista.

Lesly Castillo deslumbra con vestido rosa sandía y ondas sueltas

Siendo el dress code del cumpleaños el pink, la influencer peruana Lesly Castillo no dudó en sumarse al estilo de la celebración. Como madre de la cumpleañera, lució un elegante vestido en tono rosa sandía con escote strapless en corte corazón, que caía hasta el piso con un vuelo sofisticado.

La prenda destacaba por un delicado detalle de pedrería blanca en la cintura, aportando un toque de brillo y glamour al look. Para complementar su outfit, Lesly optó por un peinado suelto, dejando que sus ondas suaves y definidas enmarcaran su rostro, creando un estilo armonioso y trendy que la mantuvo a la altura de la temática coquette de la fiesta, perfecta para Instagram y revistas de moda.

Lesly Castillo y el lujoso cumpleaños de su hija menor