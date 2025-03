Sin embargo, lejos de quedar en el olvido, el fucsia ha cobrado protagonismo y se ha convertido en el color tendencia de la semana en Perú. La impactante tonalidad ahora reina en redes sociales, demostrando que la moda siempre puede dar giros inesperados. Conocamos el look de la modelo, qué significa y cómo combinarlo.

El look vibrante de Laura Spoya abrió un gran debate en redes, ya que la ex Miss Perú narró que no siguió la paleta de colores establecida para visitar Machu Picchu. Sin embargo, Perú es un país caracterizado por sus colores vibrantes, que proyectan alegría y fiesta.