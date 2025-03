Alejandra Baigorria y Said Palao están cada vez más cerca de dar el "sí, acepto" y, en medio de los preparativos, celebran con emoción la llegada de su tarjeta de boda. La empresaria y el competidor de Esto es Guerra compartieron este momento especial en un ambiente íntimo y romántico, apostando por looks básicos y clásicos donde la comodidad y la alegría fueron protagonistas. Mientras los detalles del vestido y el maquillaje de la novia siguen siendo un misterio, la cuenta regresiva para su gran día continúa con gran expectativa.

En un ambiente íntimo y hogareño, Alejandra Baigorria y Said Palao celebraron con estilo la llegada de su tarjeta de bodas, apostando por looks frescos y relajados, pero sin perder el toque chic que los caracteriza. Alejandra, fiel a su esencia sofisticada, deslumbró con una blusa de volantes en los hombros, una tendencia en auge este verano que añade un aire romántico y femenino a cualquier outfit. Para equilibrar su look, optó por jeans de corte recto, una opción versátil que estiliza la silueta, y una cartera negra clásica, el básico infalible para cualquier ocasión.