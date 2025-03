Macarena Vélez no solo impactó con su participación en El Valor de la Verdad, sino que también deslumbró con su elección de vestuario. El imponente vestido negro cut out que llevó se convirtió en tendencia en redes, destacando por sus estratégicas aberturas y su estilo audaz. Su look no tardó en viralizarse, siendo uno de los más buscados de la semana, y en una nota anterior ya detallamos dónde encontrar este diseño a un precio accesible.