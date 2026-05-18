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Shakira vence a Hacienda y recuperará más de 55 millones de euros

Shakira gana una nueva batalla legal en España: la Audiencia Nacional anuló la causa fiscal de 2011 y ordenó devolverle millones de euros.

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    Shakira tuvo una gran batalla contra Hacienda. | Composición Wapa
    Shakira vence a Hacienda y recuperará más de 55 millones de euros

    Shakira logró un importante fallo a su favor en España. La Audiencia Nacional anuló la resolución que mantenía abierta la disputa entre la cantante colombiana y la Agencia Tributaria por el ejercicio fiscal de 2011, al considerar que no se probó que la artista hubiera residido en territorio español el tiempo necesario para ser tratada como residente fiscal.

    El caso giraba en torno a una regla clave: para que una persona sea considerada residente fiscal en España debió permanecer más de 183 días en el país durante el año correspondiente. En la sentencia, el tribunal señaló que, incluso tomando como referencia el cálculo de Hacienda, Shakira habría estado 163 días en España, mientras que la defensa de la artista reconocía 143 días.

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    Durante 2011, la intérprete se encontraba en plena actividad internacional. Su equipo legal sostuvo que ese año realizó una gira mundial con alrededor de 120 conciertos en 37 países, lo que respaldaba la tesis de que su permanencia principal no estuvo en España.

    La Audiencia Nacional fue clara al analizar el requisito de permanencia. En el fallo, remarcó que 'esa permanencia no alcanza los 183 días', por lo que las sanciones impuestas por la Administración no tenían base suficiente. El tribunal también rechazó que las salidas prolongadas de la cantante pudieran ser tratadas como simples 'ausencias esporádicas'.

    Una actividad empresarial internacional

    Otro punto decisivo del caso fue determinar dónde se encontraba realmente el centro de intereses económicos de Shakira. La Audiencia Nacional concluyó que la Agencia Tributaria no logró probar que el núcleo de sus negocios estuviera en España durante 2011.

    Según recoge la resolución, 'no se acredita que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Bien al contrario, el entramado empresarial que se atribuye a la actora, radica fuera del territorio nacional, así como el desarrollo mayoritario de su actividad económica'.

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    El tribunal también descartó que existieran elementos familiares suficientes para presumir residencia fiscal en España. En ese año, Shakira no estaba casada ni tenía hijos viviendo en el país, por lo que su relación sentimental con un ciudadano español no bastaba para convertirla en contribuyente residente.

    La decisión obliga a Hacienda a devolverle a la artista las cantidades pagadas o retenidas por este procedimiento, además de intereses y costas. Medios españoles informan que el monto total superaría los 60 millones de euros, aunque la sentencia todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

    Uno de los aspectos más llamativos del fallo es la condena en costas contra la Administración, una medida poco común en este tipo de procesos. El equipo legal de Shakira valoró la resolución como una victoria después de años de exposición pública y cuestionamientos por su situación tributaria.

    SOBRE EL AUTOR:
    Shakira vence a Hacienda y recuperará más de 55 millones de euros
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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